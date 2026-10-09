El Audi A3 cumple 30 años con más de seis millones de unidades producidas a lo largo de su historia - AUDI

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Audi celebra el 30 aniversario del A3, un modelo que llegó al mercado en 1996 y que, desde entonces, ha superado los seis millones de unidades producidas y se ha comercializado en más de 100 países. La firma alemana conmemora así tres décadas de evolución de uno de sus vehículos más emblemáticos, que contribuyó a establecer el segmento de los compactos prémium.

Presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de París de 1996, el Audi A3 nació con el objetivo de trasladar los estándares de calidad, diseño y comportamiento dinámico de la marca a un formato compacto. Desde su lanzamiento, la gama ha incorporado distintas carrocerías, motorizaciones y versiones deportivas para responder a las necesidades de diferentes perfiles de clientes.

La familia actual incluye las variantes Sportback, Sedan y allstreet, además de las versiones deportivas S3 y RS 3 y las opciones híbridas enchufables. Según la compañía, la generación actual ofrece 17 combinaciones de modelo y motorización.

CUATRO GENERACIONES DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La primera generación del Audi A3, identificada como 8L, se comercializó entre 1996 y 2003. Inicialmente disponible con carrocería de tres puertas, destacó por su acabado interior, su ergonomía y sus posibilidades de personalización.

En 1998, el modelo incorporó por primera vez la tracción integral 'quattro' en el segmento de los compactos, mientras que en 1999 amplió su oferta con una carrocería de cinco puertas y el deportivo S3.

La segunda generación, presentada en 2003, aumentó sus dimensiones para ofrecer más espacio interior y confort. Un año después llegó el A3 Sportback, que introdujo la parrilla Singleframe, posteriormente convertida en uno de los elementos identificativos de la marca. La gama también incorporó el A3 Cabrio en 2008 y el RS 3 Sportback en 2011, equipado con un motor de cinco cilindros y 340 caballos de potencia.

En 2012, Audi presentó la tercera generación, basada en la plataforma modular transversal MQB, que permitió reducir el peso y ampliar las posibilidades tecnológicas del vehículo. Esta etapa estuvo marcada por la incorporación de sistemas de conectividad, controles digitales y asistentes a la conducción procedentes de segmentos superiores.

La gama se amplió con el A3 Sedan en 2013 y con el A3 Sportback e-tron en 2014, el primer híbrido enchufable de Audi en la categoría de los compactos. En 2016, el RS 3 Sedan se incorporó a la familia con un motor 2.5 TFSI de 400 caballos.

ELECTRIFICACIÓN Y NUEVAS CARROCERÍAS

La cuarta generación del Audi A3 llegó al mercado en 2020 con un diseño más deportivo, luces diurnas digitales y un nuevo sistema de manejo táctil. Algunas de sus motorizaciones incorporaron tecnología de hibridación ligera de 48 voltios para mejorar la eficiencia y el rendimiento.

En 2021, la nueva generación del RS 3 introdujo un sistema de distribución variable del par entre las ruedas traseras mediante el denominado 'torque splitter'. Según los datos facilitados por Audi, el modelo acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora.

La familia se amplió de nuevo en 2024 con el A3 allstreet, una variante de estética crossover que cuenta con tres centímetros más de altura libre al suelo que el A3 Sportback y una posición de conducción más elevada. Ese mismo año, el S3 recibió una actualización técnica que elevó su potencia hasta los 333 caballos e incorporó mejoras en el sistema de tracción integral y en el comportamiento dinámico.

La oferta actual también incluye versiones híbridas enchufables, en línea con la evolución tecnológica de la gama. Audi destaca asimismo la incorporación de pantallas panorámicas, sistemas inteligentes de asistencia y servicios digitales conectados.