Audi lanza en España la edición S line plus para los modelos e-tron y e-tron Sportback

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Audi ha lanzado al mercado español la edición S line plus para los modelos e-tron y e-tron Sportback que añade a las versiones S line los equipamientos más demandados, según ha informado la compañía en un comunicado.

La nueva edición S line plus ofrece una alta dotación de serie, al añadir al acabado S line los elementos más demandados por los clientes. De esta forma, la edición S line plus incluye de serie los faros Matrix LED; techo panorámico; llave Audi connect key; asientos calefactables; cámara de entorno 360 grados; puertos USB C en las plazas traseras, y el paquete de iluminación ambiental plus.

Además, de una segunda toma de carga para corriente alterna en el lado del acompañante y el paquete de asistentes City. Este último incorpora distintas tecnologías de asistentes de conducción en el entorno urbano, como el aviso de cambio de carril, el Audi pre-sense 360, el asistente de tráfico cruzado trasero, asistente de instersecciones y el aviso de peligro al salir del vehículo.

Esta edición, disponible para el Audi e-tron 55 quattro y el Audi e-tron Sportback 55 quattro, tiene un sobreprecio respecto al acabado S line de 5.600 euros, lo que supone una ventaja para el cliente de un 30% respecto al precio de todo el equipamiento incluido de serie si se instala de forma individual.

Por otro lado, Audi Financial Services también ofrece una financiación especial para la edición S line plus, con unas mejoradas cuotas de renting: el Audi e-tron 55 quattro S line plus está disponible desde una cuota mensual de 936 euros, que sería el precio sin IVA para renting de 36 meses o 15.000 kilómetros anuales sin entrada, y desde 956 euros en el caso del e-tron Sportback 55 quattro S line plus.