Audi nombra a Dieter Dehoorne como nuevo director de Compras, con efecto a partir de 2026 - AUDI

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Supervisión de Audi ha nombrado a Dieter Dehoorne miembro del Comité Ejecutivo como responsable del área de Compras, un cargo que asumirá a principios de 2026, en sustitución de Renate Vachenauer, que dejó la empresa por deseo propio y de mutuo acuerdo.

Gerd Walker ha asumido la dirección interina de la división de Compras desde el 15 de octubre de 2025, a la espera de que Dehoorne comience a trabajar en Audi, según ha explicado la firma alemana este viernes.

De origen belga, Dehoorne ocupaba hasta ahora el cargo de director de Compras en la empresa danesa Vestas Wind Systems. Anteriormente desempeñó diversos puestos directivos en Volvo Cars durante más de dos décadas, entre otros, en China, Norteamérica y Europa.

"Estamos deseando dar la bienvenida a Dieter Dehoorne. Con su incorporación, Audi gana un ejecutivo con experiencia internacional y amplios conocimientos tanto en la industria automovilística como en la energética. Dieter Dehoorne tiene la visión estratégica y la excelencia operativa necesarias para impulsar la reestructuración de la empresa, también en el área de Compras", ha declarado el presidente del Consejo de Supervisión de Audi, Manfred Döss.

Dieter Dehoorne cursó sus estudios en Francia y Estados Unidos y estudió Ingeniería Industrial en Bélgica y España. En su experiencia cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en las industrias automovilística y energética, incluidos más de 20 años en diversos puestos en Volvo Cars.

Desde 2020, Dehoorne ha ocupado el cargo de vicepresidente del grupo y director de Compras en Vestas Wind Systems, en Dinamarca. A lo largo de su carrera, ha trabajado en Europa, Estados Unidos y China.

"Estoy deseando incorporarme a Audi, en un momento tan desafiante para la industria automovilística como el que estamos viviendo. Trabajaré en estrecha colaboración con el equipo de Compras y con todos los socios y partes interesadas, tanto internos como externos, para acelerar aún más la transformación de Audi y de la división de Compras", ha afirmado.