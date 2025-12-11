Aufinity Group cumple su primer año en España consolidándose junto a OcasionPlus y Flexicar - AUFINITY GROUP

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aufinity Group, especializada en la automatización de cobros para concesionarios y talleres, aborda el final de su primer ejercicio económico en España tras haber logrado cerrar acuerdos con algunos de los grupos empresariales de mayor relevancia en la venta de automóviles, entre los que se encuentran OcasionPlus y Flexicar.

"La apuesta de Aufinity Group de acceder al mercado español estuvo potenciada por la capacidad de la compañía para automatizar los procesos de cobro, que mantienen a los trabajadores de los concesionarios y talleres lastrados con tareas administrativas repetitivas, que no solo quitan tiempo para otras tareas, sino que además pueden dar lugar a errores humanos", apunta el vicepresidente de Ventas, Julian Weste.

La integración con los principales grupos del mercado, como es el caso de Quiter, ha sido otro de los hitos alcanzados durante este periodo, ya que permite una automatización completa del proceso de cobros, con un ahorro de hasta 38 minutos en cada operación de venta y de 10 minutos en el caso de la posventa.

1.000 MILLONES DE EUROS MENSUALES BAJO GESTIÓN

Aufinity Group gestiona a nivel global más de 1.000 millones de euros mensuales de los más de 2.000 concesionarios que han implementado su solución de automatización del proceso de cobros. En España cuenta con la confianza de las principales organizaciones en Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares y Andalucía. Además, ha desarrollado también acuerdos con las asociaciones de concesionarios de BMW, Opel, Nissan y Seat/Cupra.

A nivel operativo cuenta con una plantilla de casi 200 empleados entre la sede central, ubicada en Alemania, además de España e Italia, de los que muchos han sido contratados durante este 2025, lo que supone un crecimiento de la plantilla que ronda el 37%, debido a la acogida que ha tenido la plataforma especializada en la gestión digital de cobros para automoción en Europa.

Este año, Aufinity Group desarrolló una nueva ronda de financiación por valor de 23 millones de euros, que finalizó el pasado mayo y que estuvo liderada por BlackFin Capital Partners, en la que también participaron los socios tradicionales de la fintech, Pay Pal Ventures y Seaya Ventures, que fue empleada para continuar avanzando en el crecimiento de la firma en Europa, así como reforzar las alianzas con los fabricantes de equipos originales (OEMs).

"El objetivo para 2026 estará centrado en continuar la consolidación de las relaciones de Aufinity Group con los concesionarios y talleres en España para que los procesos de cobro manuales sean cosa del pasado", ha concluido Weste.