Archivo - Ayvens prevé elevar su rentabilidad hasta el 16% en 2029 y aumentar su flota financiada al menos un 3% - AYVENS - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayvens ha presentado su nuevo plan estratégico para 2029, con el que aspira a elevar su rentabilidad sobre el patrimonio tangible (ROTE) hasta una horquilla de entre el 14% y el 16%, frente al objetivo de entre el 13% y el 15% fijado en su anterior programa, y aumentar su flota financiada al menos un 3% entre 2026 y 2029.

La compañía de renting y gestión de flotas también se ha marcado como objetivo reducir su ratio de costes sobre ingresos en cuatro puntos porcentuales, hasta situarla en torno al 49% en 2029, frente al 53% previsto para 2026. Para ello, impulsará la simplificación de procesos, la automatización y el uso de la inteligencia artificial (IA), además de reducir sus gastos de explotación.

El plan, aprobado por el consejo de administración de la compañía el pasado 18 de septiembre, busca iniciar una nueva etapa de crecimiento rentable tras la integración de ALD Automotive y LeasePlan y la ejecución del programa PowerUP 2026.

REPARTO DE DIVIDENDOS ENTRE EL 50-60%

En el ámbito financiero, Ayvens prevé situar su ratio de capital CET1 en torno al 12,5% en 2029, frente al 12% contemplado en el plan anterior. Asimismo, establece un objetivo de ratio en el reparto de dividendos de entre el 50% y el 60%, al que se sumará la devolución del capital excedente.

CRECIMIENTO EN RENTING Y VEHÍCULOS COMERCIALES

La compañía prevé que el mercado del renting operativo mantenga un crecimiento anual del 0,4%, pese a que estima que el mercado del automóvil reducirá sus matriculaciones desde los 13,3 millones de vehículos de 2025 hasta los 12,5 millones en 2030.

En este contexto, Ayvens centrará su estrategia de expansión en los países y segmentos con mayor rentabilidad, con el objetivo de incrementar su flota financiada al menos un 3% entre 2026 y 2029.

Por segmentos, la empresa aspira a aumentar un 15% su negocio minorista, hasta superar los 900.000 vehículos en 2029, frente a los 780.000 previstos para 2026. En el ámbito de los vehículos comerciales ligeros, espera crecer un 10%, hasta superar las 580.000 unidades, frente a las más de 530.000 actuales previstas para el inicio del periodo.

Además, Ayvens pretende impulsar los ingresos procedentes de los servicios asociados a la movilidad. En concreto, prevé elevar la penetración de sus productos de seguros y cobertura de daños del 53% en 2026 al 56% en 2029.

La compañía también ampliará la disponibilidad de Ayvens Power, su solución de recarga para vehículos eléctricos, que pasará de estar presente en dos países a operar en 15 mercados en 2029, según sus previsiones.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CLAVE PARA REDUCIR COSTES

La eficiencia operativa será uno de los principales ejes del nuevo plan estratégico. Ayvens prevé reducir progresivamente sus gastos de explotación mediante la armonización y simplificación de procesos y de su infraestructura tecnológica.

En este ámbito, la compañía espera reducir su ratio de intensidad informática del 15% al 12%, al tiempo que desplegará soluciones de automatización basadas en inteligencia artificial en distintas áreas del grupo.

Estas herramientas se aplicarán a las interacciones con los clientes y a los servicios corporativos, con el objetivo de lograr mejoras de eficiencia del 30% en ocho procesos clave de las áreas comercial, financiera, de servicios y operaciones.

La empresa también actuará sobre el coste de mantenimiento de su flota, que ascendió a 2.600 millones de euros en 2025 en reparaciones, mantenimiento y neumáticos. Para ello, se propone reducir el gasto neto en estas partidas aproximadamente un 2%, mediante mejoras en las compras y un mayor control de costes sobre una flota de 3,1 millones de vehículos.

Ayvens reconoce, no obstante, que la inflación y la electrificación representan factores de presión sobre sus costes. En particular, señala que los márgenes de mantenimiento de los vehículos eléctricos de batería son inferiores a los de otras tecnologías de propulsión.

MÁS NEGOCIO CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE OCASIÓN

La electrificación también constituye una oportunidad de crecimiento para Ayvens, especialmente en el mercado de los vehículos eléctricos de segunda mano. La compañía considera que la mejora de las prestaciones, la autonomía y los tiempos de recarga, junto con una mayor aceptación por parte de los clientes, favorecerá el desarrollo de este segmento.

En este contexto, prevé alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesto del 13% entre 2026 y 2029 en el negocio de renting de vehículos eléctricos usados, con el objetivo de superar los 100.000 vehículos como primer hito.

De cara a 2030, Ayvens prevé que los vehículos eléctricos de batería representen alrededor del 50% del mercado, frente al 20% de 2025. También anticipa una reducción de los precios de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, especialmente en el caso de los eléctricos puros, mientras que los modelos de combustión y los híbridos convencionales podrían registrar ligeros incrementos.

En materia de sostenibilidad, la compañía espera reducir las emisiones medias de CO2 de las flotas en régimen de renting desde los 101 gramos por kilómetro registrados en 2025 hasta una horquilla de entre 75 y 85 gramos por kilómetro en 2029.