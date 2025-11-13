BBVA ofrece vehículos matriculados de hasta un año de antigüedad en su 'app' y web de España

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La web y la 'app' de BBVA ya permiten adquirir vehículos matriculados de hasta un año de antigüedad en varias ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y A Coruña, con previsión de ampliar el servicio a más provincias en los próximos meses, según ha informado la entidad en un comunicado.

El banco presidido por Carlos Torres ha explicado que esta tipología de vehículo supone una opción atractiva para el consumidor, ya que combina la ventaja de un precio más competitivo con la tranquilidad de contar con el respaldo de concesionarios oficiales y la garantía del propio fabricante.

De este modo, el cliente puede comprar coches prácticamente nuevos, totalmente revisados, que garantizan el mismo nivel de fiabilidad y seguridad que un vehículo nuevo.

BBVA colabora con más de 150 grupos de distribución, representados por más de 700 concesionarios oficiales en toda España, que ofrecen a través de la web y la 'app' más de 5.000 coches de 30 marcas diferentes, en condiciones especiales para los clientes del banco.

Al igual que con los vehículos nuevos, el cliente contará con toda la información relativa a las potenciales ventajas del cambio, como los ahorros estimados y las subvenciones disponibles, así como los detalles sobre las características del coche.

Además, dispondrá de un acompañamiento personalizado a través de los agentes del 'Sales Center', que resolverán sus dudas, gestionarán la financiación, sujeta a valoración y aprobación por parte del banco, y le derivarán al concesionario oficial, donde podrá realizar la prueba de conducción y donde se producirá la venta del coche.

En este punto, el concesionario desempeñará un papel clave como asesor técnico del cliente, ofreciendo un asesoramiento experto y un acompañamiento profesional en todos los aspectos relacionados con la elección del vehículo y sus prestaciones.

APOYO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

BBVA lleva varios años trabajando en el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible que contribuyan a la transición hacia una economía descarbonizada.

Desde octubre de 2023, los clientes particulares cuentan con esta funcionalidad dentro de la 'app' del banco que les permite acceder a un amplio catálogo de vehículos nuevos con etiqueta 'ECO' y 'CERO' que ofrecen los concesionarios colaboradores de BBVA y que puede adquirir con la financiación del banco.

Esta herramienta ofrece un acompañamiento integral y pone a disposición del cliente toda la información necesaria para ayudarle a tomar la mejor decisión de compra, incluyendo la financiación de BBVA.

Así, el cliente cuenta con una estimación de los ahorros y subvenciones disponibles que podría obtener por el cambio a este tipo de tecnología y cuenta además con el soporte de un centro de ventas especializado que le acompañará durante todo el proceso de compra, hasta la entrega del coche por el concesionario.

Desde su lanzamiento en 2023, se han generado más de 63.000 solicitudes y se han cerrado 3.215 ventas.