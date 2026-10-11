Blume (Grupo Volkswagen) aboga por reforzar la competitividad del sector automovilístico europeo

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume - GRUPO VOLKSWAGEN

PARÍS, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha defendido este domingo una mayor colaboración entre las empresas y los responsables políticos europeos para reforzar la competitividad industrial de la Unión Europea, ante las crecientes tensiones geopolíticas y la presión de la competencia internacional.

"Europa tiene todo lo necesario para seguir teniendo éxito económico en el futuro: fortaleza industrial, experiencia tecnológica y una enorme capacidad de innovación", ha afirmado Blume durante la presentación de la iniciativa For Europe, celebrada en París en vísperas de la apertura del Salón del Automóvil.

El directivo ha señalado que Europa debe aprovechar mejor estas fortalezas y acelerar su transformación para responder al aumento de la competencia global. En este contexto, ha subrayado que la competitividad es una responsabilidad compartida, al considerar que las empresas deben contribuir con sus propios esfuerzos, mientras que los responsables políticos deben establecer las condiciones marco adecuadas.

Blume ha instado asimismo a fijar el rumbo en cuestiones clave como la iniciativa 'Made in Europe', la regulación de las emisiones de CO2 y las relaciones comerciales con China, con el objetivo de fortalecer la industria europea y garantizar su capacidad de competir en los mercados internacionales.

"El Grupo Volkswagen sigue firmemente arraigado en Europa", ha destacado el ejecutivo, que considera el continente su mercado principal y un centro fundamental de innovación y producción. La compañía aspira a consolidar su posición como referente tecnológico mundial en el sector del automóvil, con especial atención a la movilidad eléctrica, las baterías, el software y la inteligencia artificial.

La iniciativa 'For Europe' busca impulsar la cooperación entre la industria y las instituciones para reforzar las cadenas de valor europeas, preservar el empleo industrial y desarrollar tecnologías competitivas. Volkswagen considera que una actuación conjunta y decidida permitirá fortalecer de forma sostenible la economía europea y afrontar los desafíos de su transformación industrial.