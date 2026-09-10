BMW inicia las primeras pruebas en condiciones reales del nuevo iX5 con propulsión de hidrógeno - BMW

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha iniciado las primeras pruebas en condiciones reales de conducción de los prototipos del nuevo BMW iX5 Hydrogen, que afronta una nueva fase de desarrollo de cara a su futura producción en serie como primer modelo de hidrógeno de producción de la compañía.

Los prototipos de la firma alemana están completando un programa de pruebas destinado a validar el funcionamiento conjunto del sistema de pila de combustible, la batería de alto voltaje, el motor eléctrico, los depósitos de hidrógeno y las unidades de control del vehículo.

El objetivo es optimizar la eficiencia y el rendimiento del sistema en diferentes condiciones de funcionamiento, además de asegurar que el modelo mantiene la dinámica de conducción característica de BMW. La compañía prevé que el iX5 Hydrogen pueda acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos.

PILA DE COMBUSTIBLE DE TERCERA GENERACIÓN

Paralelamente a las pruebas del vehículo, BMW ha iniciado en su Centro de Competencia de Hidrógeno de Múnich una nueva fase de montaje de prototipos del sistema de pila de combustible de tercera generación.

La producción en serie de los sistemas de pila de combustible está prevista en la planta del Grupo BMW en Steyr (Austria), donde ya se han instalado los primeros bancos de pruebas y equipos de fabricación y se está formando al personal.

El sistema de tercera generación ha sido desarrollado conjuntamente por el Grupo BMW y Toyota Motor Corporation y genera electricidad mediante una reacción electroquímica entre el hidrógeno almacenado en los depósitos y el oxígeno del aire.

HASTA 750 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

BMW prevé que el nuevo iX5 Hydrogen alcance una autonomía de hasta 750 kilómetros y pueda repostar hidrógeno en menos de cinco minutos, manteniendo una propulsión completamente eléctrica y sin emisiones locales durante la conducción.

La compañía considera que esta tecnología puede complementar a los vehículos eléctricos de batería, especialmente en aquellos usos en los que se requiere una elevada autonomía, rapidez de repostaje y versatilidad.

Con este modelo, BMW mantiene su estrategia de apertura tecnológica y prepara una futura gama X5 que ofrecerá diferentes sistemas de propulsión, entre ellos eléctrico de batería, híbrido enchufable, gasolina, diésel y pila de combustible de hidrógeno.