Archivo - BMW Motorrad lanzará la F 450 RR en 2027 desde 7.150 euros, con 48 CV y una orientación deportiva - UWE FISCHER - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

BMW Motorrad ha presentado la nueva F 450 RR, una motocicleta deportiva de 48 caballos de potencia dirigida a los usuarios del carné A2, que llegará al mercado durante el primer semestre de 2027 con un precio de partida de 7.150 euros.

El modelo amplía la familia F 450 con una propuesta orientada tanto a la conducción en carreteras de curvas como al uso en circuito. La nueva F 450 RR cuenta con un motor bicilíndrico en paralelo de 420 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia de 35 kW (48 CV) a 8.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 43 Nm a 6.750 rpm. El propulsor, que incorpora un cigüeñal con calado a 135 grados, ofrece hasta el 80% del par máximo desde las 3.000 rpm.

La mecánica cumple con la normativa de emisiones Euro 5+ y homologa un consumo de combustible de 3,8 litros cada 100 kilómetros. Con un depósito de 14 litros, la marca anuncia una autonomía superior a los 350 kilómetros.

En el apartado estético, la motocicleta adopta el lenguaje de diseño de la BMW S 1000 RR, con una silueta de orientación deportiva, una parte delantera inclinada, una zaga elevada y alerones. También incorpora un carenado lateral asimétrico, branquias en el lado derecho y un faro LED con una firma luminosa específica de la familia RR.

CHASIS DE ACERO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

La BMW F 450 RR utiliza una estructura tubular de acero basada en la arquitectura de la F 450 GS, adaptada para ofrecer una respuesta más precisa y una mayor estabilidad en conducción deportiva. El conjunto se completa con una horquilla invertida KYB de 43 milímetros y un basculante doble de aluminio fundido hueco con amortiguador central de la misma marca.

En la suspensión Sport, la horquilla permite ajustar la compresión y el rebote, mientras que el amortiguador trasero ofrece regulación de la precarga del muelle y del rebote.

El sistema de frenado delantero está compuesto por un disco de 310 milímetros con pinza fija monobloque Brembo de cuatro pistones, mientras que detrás monta un disco de 240 milímetros con pinza ByBre de un pistón.

Entre los sistemas de asistencia incluidos de serie figuran el ABS Pro, que permite la intervención del antibloqueo en curva; el control dinámico de frenado (DBC); el control dinámico de tracción (DTC); y el sistema de control del par de arrastre del motor (MSR). La motocicleta también dispone de los modos de conducción Rain, Road y Race.

La ergonomía responde a su orientación deportiva, con semimanillares conectados directamente a la tija de aluminio forjado y un asiento de dos piezas situado a 790 milímetros de altura. La marca ofrece asientos opcionales que permiten elevar o reducir esta cota en 20 y 15 milímetros, respectivamente.

CUATRO VERSIONES Y EMBRAGUE OPCIONAL

La nueva F 450 RR estará disponible en cuatro variantes de equipamiento. La versión básica se ofrecerá en Cosmic Black, mientras que la F 450 RR Sport añadirá el asistente de cambio Shift Assistant Pro y la suspensión Sport, con acabado Racing Red.

La gama incluirá asimismo dos variantes M Sport, una de ellas asociada al paquete Innovation, con una dotación adicional de equipamiento y elementos específicos de diseño deportivo.

El Shift Assistant Pro permite subir y bajar marchas sin accionar manualmente el embrague y estará disponible en todas las versiones salvo en la básica, aunque podrá instalarse posteriormente como accesorio.

Por su parte, el embrague Easy Ride Clutch (ERC), opcional, adapta su funcionamiento al régimen del motor para facilitar las maniobras y evitar que la motocicleta se cale. En combinación con el asistente de cambio, permite circular y cambiar de marcha sin utilizar manualmente la maneta del embrague. Este sistema se incluye de fábrica en la F 450 RR M Sport con paquete Innovation.

En materia de conectividad, la motocicleta equipa de serie una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, iluminación LED y una toma USB-C. Las versiones M Sport con 'Riding Modes Pro' incorporan, además, pantallas específicas con información sobre el control de tracción, la fuerza de frenado y el ángulo de inclinación, así como un cronómetro para registrar los tiempos por vuelta.