BMW sube casi un 7% en Bolsa tras cuadriplicar su beneficio neto en el tercer trimestre

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Grupo BMW han escalado este miércoles un 6,85%, hasta 85,80 euros por título, después de que la compañía haya presentado sus resultados correspondientes al tercer trimestre, en el que obtuvo un beneficio neto de 1.674 millones de euros, con lo que más que cuadruplica (+330%) el logrado un año antes.

No obstante, BMW registró un beneficio de 5.523 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, lo que supone una caída del 4,7% en comparación con los 5.793 millones de euros de ganancias obtenidas en el mismo periodo de hace un año.

Por segmentos, el negocio de automoción firmó una caída del 10% en su beneficio entre enero y septiembre, hasta los 3.275 millones de euros, mientras que en el caso de las motocicletas sus números aumentaron un 13% hasta los 191 millones de euros. La división financiera también redujo sus ganancias, hasta los 1.307 millones de euros, un 12,2% menos que en el mismo periodo de 2024.

Con ello, el grupo BMW acumula en los tres primeros trimestre un volumen de facturación de 99,9 millones de euros, que supone una caída del 5,6% en términos interanuales. De este importe, 87,2 millones pertenecieron a su división de automoción (-4%), 2,5 millones a su negocio de motocicletas (-1,6%) y 29,7 millones de su división financiera (+3,9%).

BMW PREVÉ UN DESCENSO EN SU BENEFICIO

BMW prevé un "ligero descenso" del beneficio antes de impuestos fruto de unas menores expectativas de ventas en el mercado chino para el cuarto trimestre del año. Esto podría provocar que el beneficio neto atribuido a los accionistas del grupo sea inferior a los 7.290 millones de euros que contabilizó el conglomerado en todo 2024.

No obstante, la compañía mantiene su objetivo de "un ligero crecimiento de las ventas para el conjunto del año" que podrían superar los 2,45 millones de unidades que se entregaron en 2024 por medio de BMW, Mini, Rolls-Royce y BMW Motorrad.