Economía/Motor.- Bolt nombra director general en España a Fernando Berzosa para su crecimiento tras 5 años en el país - BOLT

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bolt ha nombrado director general en España a Fernando Berzosa, coincidiendo con el quinto aniversario desde el lanzamiento de su negocio de movilidad en el país, tras haberse expandido a 12 ciudades y crecer hasta un 500% en número de viajes.

En concreto, entre 2021 y 2025, el número de viajes completados en la plataforma aumentó un 508%, mientras que su base de usuarios creció un 504% y su red de conductores colaboradores se amplió un 356%.

Berzosa sucede a Daniel Georges, quien estableció el negocio de Bolt en España y lideró el lanzamiento y la expansión de la compañía durante los últimos cinco años. Como director general, Fernando se centrará en reforzar la colaboración con las administraciones públicas, los socios de flotas y los conductores.

Fernando Berzosa cuenta con experiencia en el negocio internacional de Bolt. Comenzó su trayectoria en el equipo de Operaciones de Bolt en España antes de asumir un puesto de Estrategia Regional desde el que dio apoyo a varios mercados. Más recientemente, fue director general de Bolt en Paraguay.

"Mi prioridad es construir, mano a mano con las administraciones públicas y con las miles de pymes y conductores autónomos que hacen posible el servicio cada día, un modelo en el que el taxi, las VTC y las nuevas soluciones digitales coexistan y se complementen", ha defendido el nuevo director general