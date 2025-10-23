Bridgestone designa consejero delegado a Yasuhiro Morita a partir del próximo 1 de enero de 2026

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva del fabricante de neumáticos japonés Bridgestone ha aprobado el nombramiento de Yasuhiro Morita como nuevo consejero delegado en sustitución de Shuichi Ishibashi, con efecto a partir del 1 de enero.

La compañía ha explicado en un comunicado que el motivo de este cambio es que está buscando un crecimiento sostenible y mejorar continuamente su valor corporativo, a medida que se acerca su centenario en 2031, bajo la misión de 'Servir a la Sociedad con Calidad Superior', liderada por una nueva dirección.

Shuichi Ishibashi se jubilará del cargo de consejero delegado el 31 de diciembre de 2025 y de miembro del consejo de administración al vencimiento de su mandato en la junta general anual de accionistas de la compañía, programada para marzo de 2026. La nueva estructura de gestión global para 2026 se anunciará por separado una vez finalizada.

Morita cuenta con experiencia en el sector de neumáticos en mercados internacionales, principalmente en Europa y Asia. Desde 2025, ha sido responsable de la optimización interfuncional y global como director de Administración Global (CAO) y director de Estrategia Global (CSO), a cargo de la gestión de calidad, finanzas, relaciones públicas, recursos humanos, sostenibilidad, transformación digital, estrategia de producto, compras, gestión de la cadena de suministro y deportes de motor.

El nuevo consejero delegado lleva ligado a Bridgestone desde 1996, y ha ocupado cargos como el de director general en China, consejero delegado para la región de Asia Pacífico y vicepresidente y director sénior de la compañía a nivel global.