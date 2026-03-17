Buenavista y Eranovum firman un 'project finance' de movilidad eléctrica por 8,8 millones de euros

Cargador de Eranovum para vehículo eléctrico. - ERANOVUM

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Buenavista Equity Partners, firma de capital riesgo especializada en el segmento del 'low/mid market' español, y Eranovum, el operador de infraestructuras de recarga para vehículo eléctrico, han firmado un acuerdo de 'project finance' por un total de 8,8 millones de euros.

Se trata de la primera operación ejecutada por el fondo Buenavista NextGen Urbano SICC, un vehículo creado para impulsar proyectos de desarrollo urbano, incluida vivienda asequible y turismo sostenible en España.

El importe se destinará a la instalación, conexión a la red eléctrica, suministro, puesta en servicio, explotación y mantenimiento de 580 puntos de carga distribuidos en 113 ubicaciones en 13 comunidades autónomas españolas.

Según avanzaron las compañías en un comunicado, el despliegue de estos puntos de carga se realizará de manera secuencial entre 2026 y 2027, con la previsión de que se encuentren operativos en su totalidad para 2028.

El socio director de Buenavista Infrastructure, Victoriano López Pinto, declaró que se trata de "un orgullo" impulsar este proyecto "que fomenta la capilaridad y el arraigo territorial".

"Nos permite acelerar el despliegue en entornos urbanos estratégicos, reforzar nuestra presencia en 13 comunidades autónomas y avanzar en nuestro plan de crecimiento para ampliar de forma significativa la red operativa en los próximos años", señaló el co-consejero delegado de Eranovum, David Vallespín.