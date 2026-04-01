Archivo - BYD Atto 2, modelo PHEV más vendido por segundo mes seguido y el Toyota C-HR termina líder trimestral - BYD - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BYD Atto 2 ha liderado el mercado de híbridos enchufables por segundo mes consecutivo, con 1.550 unidades (salió a la venta en febrero) y una cuota del 10,43%, por delante del Toyota C-HR, que registró 1.118 matriculaciones (un 51,3% más) y una cuota del 7,52%. En tercera posición se situó el BYD Seal U, con 952 unidades (un 10,9% más que hace un año) y una cuota del 6,4%.

Mercedes Clase GLC fue el cuarto modelo más vendido del mes, con 745 unidades (triplicando en un 200% sus datos en términos interanuales), seguido del Ford Kuga --modelo que se fabrica en Almussafes (Valencia), que cerró marzo con 686 matriculaciones, aunque con un descenso de sus operaciones del 18,2%.

No obstante, en el mes de marzo, ha destacado el desempeño de Omoda & Jaecoo que ha colocado al Omoda 7 (con 582 unidades) y Omoda 9 (con 437 matriculaciones) dentro del 'top 10' de modelos más comprados en el mercado PHEV. Han cerrado este ranking el Mercedes Clase GLA, que sumó 433 (un 88% más), el Ebro S700 --fabricado en Zona Franca de Barcelona--, que logró 414 ventas, y el BMW X1, que completó 395 unidades (+61,9% sobre hace un año).

DOS MODELOS 'ESPAÑOLES' ENTRE LOS MÁS VENDIDOS

En el acumulado del primer trimestre, el Toyota C-HR se situó al frente del mercado de híbridos enchufables, con 2.605 unidades y una cuota del 7,29%, tras aumentar sus transacciones un 19,6% con respecto a los primeros tres meses de 2025.

Sin embargo, el nuevo BYD ATTO 2 apunta a ser una de las referencias de este mercado en 2026 por sus prestaciones y precio (desde 28.200 euros al contado) y en los primeros tres meses ha matriculado 2.604 modelos, prácticamente empatado con el modelo de Toyota.

Igualmente, BYD coloca a dos modelos en las posiciones de referencia del mercado híbrido enchufable, con un Seal U que ha sido entregado a 2.336 conductores hasta marzo, un 40% más que hace un año, pese a su menor crecimiento en marzo. Le sigue con algo más de distancia el Ford Kuga, con 1.742 operaciones (+6,8%), y el Mercedes Clase GLC, que sella un quinto lugar con 1.697 unidades, prácticamente duplicando sus datos de hace un año (+90%).

Mientras, el 'top 10' se ha cerrado en el intervalo de enero a marzo con un Mercedes Clase GLA en sexto lugar (1.238 matriculaciones, +121%), seguido del Omoda 9 (1.202) en séptimo puesto. Completaron las primeras posiciones el Mercedes Clase A, con 972 unidades (+147%), el Ebro S700, con 929 trámites, y Audi Q3, con 898 matriculaciones.