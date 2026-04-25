BYD despliega su agenda internacional en Pekin, con el Sealion 08 y su tecnología de carga rápida

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PEKIN 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo asiático BYD, fabricante de vehículos electrificados en todo el mundo, ha desvelado en el Salón del Automóvil de Pekín una serie de nuevos modelos, que exhiben los últimos avances tecnológicos de BYD, Denza, Fangchengbao y Yangwang.

Los modelos presentados abarcan un amplio espectro, incluyendo el Ocean-V, un prototipo de movilidad familiar en forma de cubo; el Sealion 08, el buque insignia de la gama SUV; el Formula X, un prototipo deportivo homologado para circular por carretera; y las nuevas series de berlinas Formula S y Formula SL de Fangchengbao, la marca dedicada a vehículos especiales de BYD.

También se han presentado un superdeportivo de más de 1.000 CV, el Denza Z, así como la primera versión lista para la producción del coche de serie más rápido del mundo, el Yangwang U9 Xtreme.

"La amplia gama de nuevos modelos presentes en el Salón pone de manifiesto la diversidad de productos de BYD. Esta completa gama refleja cómo BYD ofrece innovaciones tecnológicas a los consumidores en los segmentos de mercado generalista, de gama alta y de gran lujo", ha destacado la firma china.

La carga rápida Flash Charging y la Blade Battery de segunda generación también son dos de las grandes novedades del grupo, con el fin de superar "la última gran barrera" para la adopción de los vehículos enchufables tanto para los clientes de China como en el extranjero.

Denza, la marca 'premium' de BYD, debutará en Europa con el Z9 GT, el modelo 100% eléctrico de alta gama de la 'joint venture' entre BYD y Mercedes-Benz, que introducirá en el mercado europeo la tecnología de carga 'flash charging' y que estará disponible en España. Dicha tecnología, con hasta 1.500 kW de potencia de carga, permite pasar del 10% al 70% de carga en solo 5 minutos, del 10% al 97% en apenas 9 minutos, y del 20% al 97% en 12 minutos, incluso a -30ºC.

Para alcanzar este potencial, aprovechará la última generación de estaciones de carga propias de BYD, capaces de ofrecer hasta 1.500 kW de potencia de carga a través de un único conector, y la segunda generación de la 'blade battery' de la compañía.

En China, BYD ya ha instalado miles de estaciones de carga ultrarrápida, comprometiéndose ahora a hacer un despliegue global de esta tecnología que incluirá una primera ola de 'flash charger' en Europa.

“Avances como la carga rápida FLASH Charging van a permitir superar las últimas barreras para la adopción de una movilidad verdaderamente sostenible, mientras que nuevos y emocionantes modelos, como nuestro Denza Z, están listos para inspirar a una nueva generación de clientes en todo el mundo”, ha resaltado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.

SEAL 08 Y SEALION 08: LOS NUEVOS BUQUES INSIGNIA DE LA SERIE OCEAN

Tras renovar toda la serie '567' (Sealion 05, Seal 06 y Seal 07) en los últimos meses, la serie Ocean de BYD ahora presenta dos novedades en Pekín: el Seal 08 y el Sealion 08. Considerados como los buques insignia de esta serie, estos dos modelos combinan las tecnologías más avanzadas de BYD y se sitúan como una nueva propuesta de coches de vocación familiar premium.

Los ocupantes delanteros disfrutan de asientos de gravedad cero con reclinación mediante un solo botón, mientras que en la parte trasera hay reposapiés eléctricos, ajuste multiángulo del respaldo y una pantalla táctil en el reposabrazos central. Todos los asientos cuentan con ventilación, calefacción y masaje. Además, hay detalles prácticos que complementan el ambiente refinado, como ocho puntos de fijación magnéticos donde puedes colocar diversos objetos para personalizar el interior.

El SUV Sealion 08 mide 5.115 mm de longitud, 1.999 mm de ancho y 1.800 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.003 mm; estas dimensiones permiten un habitáculo espacioso, con seis asientos independientes distribuidos en tres filas. Entre los detalles de diseño destacan los tapabujes centrales flotantes en las llantas de 21” con diseño de ondas luminosas, y la firma lumínica posterior más ancha del sector: un diseño de degradado de marea que alcanza casi los dos metros de longitud.

Estos dos nuevos modelos incorporan la Blade Battery de segunda generación de BYD, con carga rápida Flash Charging que permite una carga en 5 minutos del 10 al 70% y del 10 al 97% en 9 minutos, mientras que la suspensión neumática de doble cámara Disus-A garantiza una estabilidad y comodidad "excepcionales".