BYD lidera el ranking de vehículos enchufables en noviembre, con 2.932 unidades, un 14,2% más

BYD Atto 2 DM-i - BYD

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

BYD ha vuelto a situarse en noviembre como la primera marca en España de vehículos enchufables, con 2.932 unidades y una cuota del 14,2%, mientras que, en el acumulado anual, alcanza ya 22.353 matriculaciones, con un crecimiento del 452,5% respecto al mismo periodo de 2024.

Este liderazgo también se extiende al mercado de vehículos 100% eléctricos, donde en noviembre registró 2.010 matriculaciones y una cuota del 21,5%, cifra que representa un aumento del 392,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por modelos, el BYD Seal U encabeza el listado como el vehículo enchufable más vendido de España, con 9.261 unidades y una cuota del 4,6% en el acumulado del año entre sus versiones 100% eléctricas e híbridas enchufables DM-i. Además, el Seal U DM-i ha sido el híbrido enchufable más vendido tanto en noviembre como en el acumulado anual, con 851 unidades y una cuota del 26,4% en noviembre, alcanzando 8.394 unidades y un 32,4% de cuota en lo que va de año.

Durante el mes de noviembre, el BYD Dolphin Surf ha vuelto a liderar el segmento A de vehículos eléctricos, con 688 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 82,6%, reforzando su posición de líder de su categoría en el acumulado del año con 3.484 unidades vendidas y una cuota de mercado del 64,1%.

El BYD ATTO 3, por su parte, ha sido nuevamente el SUV compacto eléctrico más vendido, con 265 matriculaciones y una cuota del 14%, manteniendo también el liderazgo en el acumulado del año con 2.297 unidades comercializadas y una cuota del 13,2% desde enero a noviembre de 2025.

Por su parte, el BYD Dolphin se mantiene como líder del segmento C de vehículos eléctricos durante el acumulado del año, con un total de 1.530 matriculaciones y una cuota de mercado del 30,6%, lo que lo consolida como una de las opciones preferidas entre los clientes españoles que buscan un compacto eléctrico eficiente que no renuncia a nada por equipamiento, autonomía o prestaciones.

"Con estos resultados, BYD confirma su rápido crecimiento en España y la creciente confianza de los consumidores en una gama de vehículos cada vez más amplia que destaca por su tecnología, diseño, eficiencia y equipamiento de serie", ha destacado la firma.