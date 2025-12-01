El BYD Seal U, el Ford Kuga y el MG HS, los híbridos enchufables más vendidos en España en noviembre

Archivo - El BYD Seal U. - BYD - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BYD Seal U, el modelo del segmento D de la marca china BYD, se ha situado como el coche más vendido en el mercado de híbridos enchufables en noviembre en España, tras haber comercializado 850 unidades, más del doble que un año atrás, alcanzando un 7,08% de cuota de mercado en este tipo de vehículo.

En segunda posición ha repetido el modelo Kuga de Ford, con 743 matriculaciones y un 6,19% de cuota. Estos registros suponen multiplicar por más de seis las unidades vendidas por la firma estadounidense en noviembre del año anterior.

A continuación se encuentra el MG HS PHEV, de la marca china MG, tras haber comercializado 734 modelos en el mes de noviembre, que le han permitido alcanzar un 6,12% de cuota de mercado en este tipo de vehículo.

El Mercedes Clase GLC, con 701 entregas, ha terminado en cuarto lugar; el Omoda 9 en quinto lugar con 562 ventas; el Jaecoo 7 en sexto puesto, con 560 unidades, y el Hyundai Tucson en séptima posición, con 557 operaciones.

El 'top 10' del mes de octubre ha dejado la presencia de un modelo fabricado en España, con el Cupra Formentor como el octavo modelo más demandado en el mes, con 455 ventas (+169,23% en términos interanuales). El Toyota C-HR se ubicó en novena posición, con 453 registros, y el Volkswagen Tiguan completa el ranking, con 416 matriculaciones.

EL BYD SEAL U DM-i SE MANTIENE LÍDER ENTRE LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

En lo que se refiere al acumulado de ventas de híbridos enchufables entre enero y noviembre, el BYD Seal U DM-i se mantiene en primera posición, con 8.394 unidades (con un crecimiento exponencial del 685,96%), seguido muy de cerca del Toyota C-HR, que lleva registradas 7.814 matriculaciones (+333% en términos interanuales), mientras que el MG HS PHEV se acomoda en tercer lugar con 7.623 entregas (+565%).

Los buenos datos del mes hacen al Kuga asentarse en el cuarto lugar, con 6.408 ventas (+96%), por delante del Mercedes Clase GLC, con 5.779 matriculaciones hasta la fecha (+26%).

Por último, completan el 'top 10' de modelos enchufables el Jaecoo 7, con 5.489 ventas en su primer año comercializándose en España; el RAV 4 de Toyota, con 4.719 unidades (+246%); el Cupra Formentor, con 3.756 comercializaciones (+29,7%) que hacen al modelo 'español' ser el único vehículo fabricado en territorio nacional en estar en esta lista; el Hyundai Tucson, con 3.374 matriculaciones (+76,46%), y el Tiguan de Volkswagen que ha cerrado 3.160 ventas hasta el momento (un 396% más que hace un año).