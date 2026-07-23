El calor extremo dispara un 50% las asistencias en carretera, según Mutua Madrileña

Asistencia en carretera. - JAVIER RODRIGUEZ VALEIRO

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asistencias en carretera se incrementan hasta un 25% en verano y hasta un 50% en días de temperaturas máximas. Así lo pone de manifiesto un análisis de Autoclub Mutua, del Grupo Mutua Madrileña, realizado con datos de 2025.

En 2025, cuyo verano ha sido el más cálido desde que hay registros según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Autoclub Mutua gestionó un 37% de las asistencias totales del año en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Las asistencias más numerosas se debieron a averías mecánicas y del motor (38,1%). En este apartado se incluyen incidencias en el sistema de refrigeración (radiador, manguitos, bomba de agua), en el sistema de alimentación (bomba combustible, inyección) o relacionadas con el cambio de marcha, el sistema de frenos, los amortiguadores o la pérdida de aceite.

Asimismo, un 34,2% de las incidencias se produjeron por problemas de arranque o con las baterías, seguidas de las asistencias relacionadas con los neumáticos (17,5%), accidentes (7,8%) y otros percances (2,4%).

En los últimos diez años, las asistencias en carretera gestionadas por la compañía en periodo estival se han más que duplicado. En concreto, las asistencias de Autoclub Mutua en verano han pasado de unas 219.000 en 2016 a superar las 500.000 el pasado año.

El análisis también revela que los vehículos híbridos y eléctricos tienen menos incidencias con la batería y el arranque que los de combustión. Las cifras de Autoclub Mutua de 2025 muestran que mientras la frecuencia de asistencias para vehículos de combustión por problemas de batería o arranque es de 5,3 sobre 100, en el caso de los híbridos o eléctricos es de 3,4 sobre 100, lo que supone un 36% menos.

La casuística es similar en el caso de averías mecánicas o eléctricas y mientras la frecuencia de este tipo de asistencias para vehículos de combustión es de 4,5 sobre 100, en el caso de los híbridos o eléctricos es de 3,7 sobre 100, lo que supone un 18% menos. Precisamente en relación con los vehículos electrificados Javier Sabio, de Mutua Madrileña, ha explicado que "es habitual que en verano se produzca una ligera reducción de la autonomía durante los episodios de calor intenso". "Pero esto no implica la existencia de una avería", señala.

CONSEJOS PARA CUIDAR VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS EN VERANO

Las altas temperaturas propias del verano pueden influir tanto en la autonomía como en el rendimiento de los vehículos eléctricos. Por ello y con el objetivo de prevenir incidentes en estos meses de verano, Autoclub Mutua recomienda mantener la batería dentro de un rango de temperatura moderado, entre 15 ºC y 30 ºC, siempre que sea posible, así como evitar la carga rápida especialmente en días de más calor.

Otros consejos pasan por estacionar el vehículo en zonas de sombra o en garaje, recargar la batería antes de que esté prácticamente agotada y aprovechar las funciones de preacondicionamiento del habitáculo. También piden no renunciar al uso del aire acondicionado para intentar ganar algunos kilómetros de autonomía, planificar las recargas especialmente en desplazamientos largos y revisar periódicamente la presión de los neumáticos.

Las altas temperaturas no solo afectan al vehículo, sino también al bienestar y la seguridad de sus ocupantes. "Una adecuada planificación del viaje y la adopción de medidas preventivas sencillas pueden marcar la diferencia para disfrutar de desplazamientos más cómodos y seguros durante los meses de verano", comenta Sabio.

En este sentido, entre otras recomendaciones, instan a mantener una hidratación adecuada, evitar las horas de mayor calor siempre que sea posible, prestar especial atención a niños, mayores y personas vulnerables, llevar siempre agua y alimentos ligeros, no dejar nunca personas ni mascotas en el vehículo estacionado, ventilar el vehículo antes de iniciar la marcha, utilizar correctamente el aire acondicionado, realizar paradas frecuentes en trayectos largos y vestir ropa cómoda y transpirable.