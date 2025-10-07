CCOO pedirá a Renault subida salarial de IPC más tres puntos y reducir la jornada anual

Archivo - Proceso se producción del nuevo Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia). - RENAULT ESPAÑA - Archivo

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras pedirá carga de trabajo suficiente, reducir la jornada laboral anual y una subida salarial de IPC más tres puntos a lo largo de la vigencia del convenio colectivo de Renault, que próximamente se negociará tras la denuncia del vigente, que se extiende hasta final de año.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que presentará una plataforma negociadora "sólida, construida desde abajo", con más de 150 medidas recogidas directamente en talleres, oficinas y naves, cuya "columna vertebral" estará formada por cuatro ejes como son el futuro industrial, la mejora salarial, la reducción de jornada y una nueva regulación de la bolsa de horas.

En materia de futuro, CCOO exigirá un compromiso "real" con el empleo "estable y de calidad", con cargas de trabajo suficientes que garanticen turnos completos en Valladolid y Palencia y el crecimiento de los centros de Madrid y Sevilla. "La prioridad es clara: más contratación indefinida con reconocimiento al personal eventual con mayor antigüedad", ha señalado.

En el apartado salarial, propone recuperar el poder adquisitivo perdido con una subida de tres puntos por encima del IPC durante la vigencia del convenio (cuatro años) y convertir las medias pagas en pagas completas. También el sindicato incluye ascensos automáticos por antigüedad que se concretarían en llegar a oficial de segunda a los diez años y de primera a los 15.

Además, solicitará "doblar" el valor económico de las horas extraordinarias, que considera que deben ser "verdaderamente excepcionales".

MENOS HORAS AL AÑO

En cuanto a jornada laboral, la organización sindical plantea una reducción de la jornada anual, la eliminación de los sábados en periodo vacacional como días de vacaciones y la planificación estratégica de los días de apertura para facilitar puentes y descansos más favorables, ha indicado el sindicato, que ha añadido que quiere que el calendario laboral "sirva a la conciliación, no al revés".

Por lo que se refiere a la bolsa de horas, el sindicato defiende una reforma que garantice el derecho "real" al descanso y propone limitar la obligatoriedad de acudir los fines de semana, especialmente en festivos, y establecer un plus lineal de 120 euros por cada sábado o domingo trabajado, sin importar nivel ni categoría.

Estas medidas buscan "democratizar las condiciones" y "proteger el equilibrio entre vida laboral y personal", ha explicado CCOO, que ha afirmado que inicia esta negociación con una propuesta "firme, realista y ampliamente respaldada por la plantilla".

En las próximas semanas, el sindicato convocará asambleas de afiliados para debatir colectivamente los contenidos de la plataforma. "Renault España necesita un convenio que mire al futuro sin dejar a nadie atrás", han concluido Comisiones.