CCOO pide que la transformación del sector del automóvil ponga a los trabajadores "en el centro"

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha reiterado su compromiso con garantizar los derechos de los trabajadores en el sector automovilístico de España "en un contexto de transformación industrial profunda", situando a estos "en el centro" y asegurando que ningún colectivo "quede atrás en este proceso de cambio".

Así lo ha trasladado la Coordinadora del Automóvil de Comisiones Obreras de Industria durante la reunión de dos días que ha celebrado en Madrid, en la que los delegados de las principales empresas del sector definieron la estrategia a seguir para afrontar los importantes retos que tienen por delante.

El sindicato prestará especial atención a la transición hacia el vehículo eléctrico, a la formación y al rediseño de los puestos de trabajo, al riesgo de la deslocalización industrial, a la presión creciente sobre proveedores y empresas auxiliares y a la adaptación de los convenios a las nuevas realidades productivas.

Además, el sindicato ha planteado otras cuestiones "clave" como la negociación de los planes de igualdad, el nuevo procedimiento que establece coeficientes reductores para anticipar la jubilación en actividades penosas o peligrosas y la reciente modificación del régimen de incapacidad permanente, en vigor desde el 1 de mayo.

"CCOO de Industria considera que el sector del automóvil constituye un pilar estratégico para la industria española. Por ello, reitera su firme compromiso con la defensa de los derechos laborales, la promoción de la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas trabajadoras que, con su esfuerzo diario, hacen posible su desarrollo y su transformación", ha expresado el sindicato.

El 29 de septiembre se celebrará una jornada en el Congreso, organizadas por las principales organizaciones sindicales del sector, bajo el título 'Presente y futuro de la industria'. También participarán la patronal, los grupos parlamentarios y las instituciones. En dicho encuentro se pretende forzar su posicionamiento ante la reactivación de los trámites parlamentarios de la Ley de Industria.