CC.OO. retoma la negociación con Renault tras anunciar que las plantas españolas optan a nuevos modelos

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha anunciado que retoma la negociación del convenio colectivo después de que el director de Fabricación y Logística del Grupo Renault y máximo responsable en España, José Vicente de los Mozos, haya anunciado en la reunión en Valladolid este viernes del comité intercentros que la multinacional francesa apostará por los segmentos B, D y, sobre todo, por el C.

"Nuestros productos en España están situados en dichos segmentos, por lo que se trata de una buena noticia para el empleo en nuestras fábricas" ha asegurado CC.OO., que considera que este anuncio "sirve para retomar de nuevo las negociaciones del convenio colectivo", que se encontraban paradas hasta conocer el futuro que la empresa tenía previsto en su nuevo plan.

Al respecto, este sindicato, a través de un comunicado, ha explicado que es necesario "seguir preservando la alta competitividad" que tienen las plantas de la compañía en España, en lo que "juega un papel muy importante la negociación colectiva".

Para CC.OO., esto se podría conseguir con proyectos como la fabricación de un vehículo nuevo en la planta de montaje de Valladolid; la familia de versiones derivaras del nuevo Kadjar en la de Palencia, un motor nuevo para la planta de Motores de la capital vallisoletana, una caja de cambios para la de Sevilla, y el mantenimiento y la potenciación de la ingeniería.

Asimismo, este sindicato ha asegurado que se ha "trabajado muy duro durante los últimos años" para ganar "un futuro halagüeño" aunque el anuncio hecho por el consejero delegado mundial de Renault, el italiano Luca de Meo, pone toda la actividad de la multinacional gala "en modo economía de guerra".

"Esta situación no es nuestra responsabilidad, puesto que no la hemos creado nosotros, las personas trabajadoras. A partir de aquí, y una vez asegurada la carga de trabajo futura de los centros productivos de Renault España, no buscaremos culpables si no soluciones viables y con visos de continuidad en el tiempo", ha apuntado la organización sindical.