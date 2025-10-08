CCOO valora el preacuerdo de convenio en Horse España, que deberá ser avalado por los trabajadores

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha valorado el preacuerdo del convenio colectivo de Horse que deberá ser avalado por los trabajadores en las asambleas que se convoquen donde se informará de los puntos acordados.

Para CCOO, uno de los puntos más importantes de mejora es el sistema de bolsa de trabajo "que después de 25 años de funcionamiento no se había modificado", ya que según se recoge en el preacuerdo, ningún trabajador realizará de forma obligatoria más de 10 sábado al año.

Así, los ocho primeros sábados de bolsa irán al contador colectivo, y el noveno y el décimo generarán días individuales para el disfrute personal (más el plus correspondiente).

Igualmente, el sindicato ha apuntado que se está trabajando en la creación de una aplicación para la petición de días personales y en lo que se refiere al salario, CCOO ha solicitado que todos los conceptos fueran a tablas, como el cobro de todos los pluses en los que se ha aplicado aumento desde el inicio del año, es decir, desde el 1 de enero de 2025.

CCOO considera que se "han dado los pasos necesarios para cerrar un ciclo que no termina aquí", ya que, como ha asegurado "en menos de un año deberá comenzar con unas nuevas negociaciones donde seguir exigiendo mejoras".