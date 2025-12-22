Cetelem y Livan firman un acuerdo para proveer servicios de financiación de 'stocks' para concesionarios

Archivo - Livan - CETELEM - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance en España, ha firmado un acuerdo con Livan, marca del Grupo Geely distribuida en España por Grupo Invicta, para proveer servicios de financiación de 'stocks' para concesionarios y financiación minorista para cliente final.

Así, según han indicado las compañías en un comunicado conjunto este lunes, Livan se posiciona como "líder" en sistemas de recarga y soluciones de intercambio rápido de baterías.

En concreto, en la actualidad la marca está presente en 17 países y forma parte de un grupo que aspira a ser una compañía globalmente competitiva en el ámbito de la nueva energía y los servicios de movilidad, ofreciendo una 'full spectrum mobility solution' que integra producto, tecnología y servicio.

De este modo, la marca comercializa en España dos modelos respaldados por la capacidad tecnológica e industrial del Grupo Geely, el Livan X3 Pro y el Livan X6 Pro. Para la consejera delegada de BNP Paribas Personal Finance en España, María Ruíz-Manahan, "este acuerdo en exclusiva con Livan refuerza el compromiso de la empresa con una movilidad más innovadora".

"Desde BNP Paribas Personal Finance España impulsamos soluciones financieras que apoyan a los concesionarios en la transformación del sector", ha añadido, destacando que quieren ser un "motor de cambio acompañando a los consumidores en la transición hacia una movilidad más accesible y eficiente".

Por su parte, el presidente de grupo Invicta, Julián Alonso, ha afirmado que "este acuerdo con Cetelem supone un impulso fundamental para la consolidación de Livan en España".

"Contar con un socio financiero del prestigio y solvencia de BNP Paribas Personal Finance nos permite reforzar nuestra red comercial, asegurar disponibilidad de producto y ofrecer a los clientes condiciones competitivas que facilitan el acceso a vehículos modernos, fiables y con cinco años de garantía", ha manifestado, concluyendo que para la firma, "este paso consolida su compromiso con una movilidad de calidad al alcance de todos".