CGT no suscribe el convenio de Renault al eliminarse los puntos que "inicialmente" defendían sindicatos

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CGT ha manifestado su rechazo a la firma del convenio colectivo de Renault hasta 2024, como así lo han decidido sus asambleas de afiliados, ya que en el acuerdo rubricado este miércoles han "desaparecido la práctica totalidad de los puntos que inicialmente defendían todas las organizaciones sindicales".

En un comunicado recogido por Europa Press, CGT explica que los otros sindicatos "se descolgaron el pasado martes 16 de febrero (día en el que se llegó a un preacuerdo), con la velocidad de un rayo" y han precisado que quedaron "tres representantes intentando defender lo que se había consensuado entre 13".

Asimismo, este sindicato considera que este acuerdo "no representa en absoluto las aspiraciones de la plantilla", al tiempo que asegura que las asambleas "han dejado claro que no se puede apoyar un acuerdo en el que la inmensa mayoría de las propuestas de la plataforma unificada no han sido reflejadas y se vuelve a repetir el histórico mantra por parte de los firmantes de que esto es lo menos malo".