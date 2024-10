Chery podrá hacerse con una participación de hasta el 9,9% de EV Motors hasta 2028

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de automóviles chino Chery podrá hacerse con una participación de hasta el 9,9% de la matriz de Ebro, EV Motors, tras su salida a Bolsa este lunes en el BME Growth a un precio inicial de 6,88 euros por acción y una valoración de casi 329 millones de euros.

Tal y como confirman fuentes de la compañía a Europa Press, el plazo para hacerse con la participación podría ampliarse hasta 2028, es decir, durante los tres años posteriores a "los doce meses siguientes a la incorporación de las acciones de la Sociedad en el BME Growth".

La incursión de Chery en el accionariado de EV Motors, de momento "no se contempla", dice el presidente de la compañía, Rafael Ruiz, aunque en el folleto remitido por el fabricante a Bolsas y Mercados Españoles (BME) se especifica en uno de los apartados que Focus On Next Frontier S.L. --representada por Rafael Ruiz y Daniel Asensio, los dos mayores accionistas de EV Motors-- "concedió una opción de compra por un porcentaje del 9,9% del capital a O&J Automotive Netherlands", es decir, a la china Chery.

Al tiempo, Focus On Next Frontier S.L. ha firmado de manera paralela otro acuerdo de opción de compra sobre un 5% del capital de EV Motors con Beta Equity S.C.R., cuyo consejero delegado es José del Pilar Moreno, socio de Sacyr, dueño de Altec Construcciones y una de las mayores fortunas de España.

Esta operación se haría efectiva con el objetivo de que "facilitar" que Beta Equity S.C.R. mantenga dicho porcentaje del 5% "en todo momento, en caso de que se produzcan ampliaciones de capital a las que BETA no acuda".

En todo caso, a día de hoy el accionariado de EV Motors estará controlado por Rafael Ruiz, su presidente, que cuenta con una participación directa de casi el 49% a través de Focus On Next Frontier S.L., Daniel Asensio y Pedro Calef, cada uno con un 8,3% del accionariado.

Tras su salida a Bolsa, EV Motors contará con un free float del 25%, es decir, una cuarta parte de sus acciones se negociarán en el mercado de capitales "de manera continuada a lo largo de todo el día", tal y como puntualizan fuentes de BME a Europa Press.