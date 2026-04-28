La china GWM nombra a José María Satrústegui como director comercial en España

GWM nombra a José María Satrústegui como director comercial en España - GWM

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino Great Wall Motors (GWM) ha anunciado el nombramiento de José María Satrústegui como nuevo director comercial en España, en el marco de su estrategia de implantación y crecimiento en el mercado nacional.

La compañía ha señalado que esta designación forma parte de su apuesta por reforzar su estructura directiva con perfiles de amplia experiencia en el sector de la automoción, con el objetivo de garantizar un lanzamiento sólido de la marca y un desarrollo sostenible del negocio en el país.

Satrústegui cuenta con una dilatada trayectoria en la industria, tras haber ocupado puestos de responsabilidad en áreas comerciales de marcas como BYD, Mitsubishi Motors, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep y Dodge en España. Además, ha formado parte del comité de Vehículo Eléctrico y Alternativo de la patronal Anfac.

A lo largo de su carrera ha desarrollado funciones vinculadas a la gestión de ventas, planificación estratégica, desarrollo de red comercial, programas de financiación y optimización de procesos, lo que le ha permitido adquirir una visión integral del negocio y del comportamiento del mercado en un contexto de transformación hacia nuevas formas de movilidad.

Licenciado en Administración de Empresas y Marketing por la Universidad de Gales, y con formación directiva en el IESE, el nuevo director comercial será responsable de definir y ejecutar la estrategia de ventas de GWM en España, así como de impulsar el crecimiento del negocio y fortalecer la red de distribución.

En este sentido, trabajará en coordinación con los equipos regionales y globales para asegurar la coherencia en la implementación de la estrategia comercial y mejorar la experiencia del cliente en el mercado español.

"Es un reto ilusionante asumir la responsabilidad de liderar la estrategia comercial en un momento de profunda transformación del sector", ha señalado Satrústegui, quien ha subrayado la importancia de apostar por una red de distribución profesionalizada y una propuesta de valor competitiva centrada en el cliente.

El grupo asiático tiene previsto iniciar su actividad comercial en España a partir del próximo mes de junio, con la implantación de concesionarios en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, con el objetivo de alcanzar 50 puntos de venta en todo el país antes de finalizar 2026.