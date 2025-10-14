La china SAIC Motor entrega 440.000 vehículos en septiembre, un 40,4% más

Archivo - Logo de la marca MG, propiedad de SAIC - MG - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante automovilístico chino SAIC ha entregado 440.000 vehículos en septiembre, un 40,4% más interanual y un 21% más frente a agosto, ocupando el primer lugar en la industria automotriz de China.

De enero a septiembre, las entregas mayoristas acumuladas ascendieron a 3,193 millones de unidades, un incremento del 20,5% con respecto al año anterior. Las ventas minoristas también aumentaron, alcanzando los 3,378 millones de unidades, lo que indica nueve meses de crecimiento continuo.

El impulso de crecimiento de la empresa fue impulsado principalmente por sus "tres motores", como son marcas propias, vehículos de nueva energía y mercados extranjeros.

Las marcas propias mantuvieron un fuerte impulso en septiembre, con ventas que alcanzaron las 294.000 unidades, un aumento interanual del 50,4%.

Las ventas acumuladas de enero a septiembre alcanzaron los 2,044 millones de unidades, lo que refleja un crecimiento interanual del 29,2%. Esto representó el 64% de las ventas totales, lo que supone un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) establecieron un nuevo récord en septiembre con casi 190.000 unidades, un aumento del 46,5% interanual y del 46% frente a agosto de este año. De enero a septiembre, las ventas acumuladas de NEV alcanzaron 1,083 millones de unidades, lo que marca un crecimiento interanual del 44,8%.

LOS NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO SE MANTIENEN ESTABLES

Las ventas al exterior mantuvieron un crecimiento constante. En septiembre, las exportaciones alcanzaron las 101.000 unidades, un 12,2% más interanual.

De enero a septiembre, las ventas acumuladas en el extranjero alcanzaron las 765.000 unidades, lo que representa un aumento del 3,5% con respecto al año anterior.

La marca MG vendió más de 220.000 unidades en Europa, manteniendo un crecimiento de dos dígitos. De enero a agosto, las ventas acumuladas de MG en el Reino Unido superaron las 50.000 unidades, con una cuota de mercado del 4%.

Mientras, en España, las ventas aumentaron un 58% interanual, y en Italia, las ventas superaron las 35.000 unidades, un 33% más.