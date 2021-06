CIE Automotive espera contabilizar un beneficio neto de 500 millones al año a partir de 2025

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de componentes para vehículos CIE Automotive espera contabilizar un resultado neto de unos 500 millones de euros al año a partir de 2025, según ha anunciado la empresa este lunes en su primer 'Capital Markets Day'.

Bajo el eslogan 'Moving together towards our future' (avanzamos juntos hacia nuestro futuro), en el evento, llevado a cabo de forma 'online', la compañía ha realizado un repaso de las actuales tendencias del sector automovilístico, así como del despliegue de su estrategia operativa y corporativa, para finalizar con la presentación del Plan Estratégico 2025 del grupo.

Así, las intenciones de la empresa española incluyen un aumento de sus ventas de casi el 50% en los próximos cinco años, "significativamente por encima de la evolución del mercado".

CIE Automotive también espera superar un margen bruto de explotación (Ebitda) sobre ventas del 19% para 2025, reforzando la posición de la firma como uno de los proveedores más rentables del sector.

Además, la compañía espera invertir un 5% de sus ventas cada año, hasta los 1.000 millones de euros en todo el periodo.

"El cumplimiento de estos objetivos orgánicos nos permitirá invertir hasta 1.500 millones de euros sin exceder las dos veces deuda financiera neta/Ebitda y hacer realidad nuestro sueño de que CIE Automotive se convierta en una compañía de 1.000 millones de euros de Ebitda y 500 millones de resultado neto anual a partir de 2025", ha indicado el consejero delegado de la firma, Jesús María Herrera.