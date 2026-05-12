CIE Automotive sube un 4% en Bolsa tras ganar 96 millones hasta marzo, un 2,1% más

Archivo - Un panel con valores del Ibex 35, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de CIE Automotive se han impulsado un 4,12% al cierre de la sesión bursátil de este martes, hasta 31,6 euros por título, después de que la compañía haya informado de que registró un beneficio neto de 96 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

A su vez, la firma de origen vasco ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha superado por primera vez los 200 millones de euros de resultado bruto de explotación (Ebitda) trimestral.

Sus ventas se incrementaron un 3,85% entre enero y marzo, hasta 1.052 millones de euros. CIE Automotive ha subrayado que, a pesar de un entorno que continúa siendo "desafiante y que está muy penalizado por la evolución de las divisas", ha obtenido sus "mejores resultados trimestrales hasta la fecha".

Por su parte, con un Ebitda de 201 millones, superó por primera los 200 millones de Ebitda trimestral y la cifra alcanzada supone un margen de 19,1% sobre ventas. El resultado neto de explotación (Ebit) se elevó a 152 millones, un 14,4% sobre ventas.

La compañía ha logrado en el primer trimestre del año una generación de caja operativa de 136 millones de euros, lo que implica un "excelente ratio" de 70,5% de conversión de Ebitda en caja operativa, que permite "financiar crecimiento, inversión y retribución al accionista, manteniendo un nivel de endeudamiento estable y controlado".

La compañía ha destacado que inicia 2026 desde una "posición de fortaleza". Según ha subrayado, tras varios años de "ejecución consistente", CIE Automotive ha consolidado un modelo industrial "sólido, capaz de generar crecimiento rentable, márgenes líderes en el sector y una fuerte generación de caja, incluso en entornos exigentes". "Esta solidez nos permite afrontar una nueva etapa con confianza", ha apuntado.

En este sentido, ha trasladado que los compromisos para 2026-2027 definen "una hoja de ruta muy clara", que es la de "crecer por encima del mercado, mantener la excelencia operativa y seguir reforzando la posición financiera", lo que les permitirá incrementar el dividendo e integrar nuevas compañías. "El entorno seguirá siendo dinámico y exigente, pero contamos con las capacidades, el posicionamiento y el equipo necesarios para seguir creando valor", ha manifestado.