CIE Automotive ve "un desastre" la política europea de transición energética en el automóvil

Rechaza que Europa base esa transición "en multas" y alerta de un coste social "altísimo" si no se ayuda a la industria europea del automóvil

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CIE Automotive, Antón Pradera, ha afirmado que la política europea de transición energética en el automóvil es "un desastre" porque se basa "en multas", en lugar de "incentivar la demanda". En este sentido, ha advertido de que puede haber un coste social "altísimo" si no se ayuda a la industria europea de automoción.

Antón Pradera ha participado este miércoles en una comida coloquio organizada por Deusto Business Alumni, bajo el título 'Transformación del sector de automoción en tiempos de incertidumbre'.

En una conversación con Iñigo Úrculo, socio en Deloitte Zona Norte, Antón Pradera ha afirmado que en el sector están "muy preocupados" porque Europa tenía "campeones mundiales". Según ha manifestado, Europa, en este sector, era "dominante en el mundo" y ha recordado que "podían ir a China y coger el 60% del mercado chino". "Eran cosas que hacíamos porque éramos campeones. Ahora lo que estamos haciendo es dejar de ser campeones", ha advertido.

"LA POLÍTICA EUROPEA ES UN DESASTRE"

A su juicio, en Europa toda la transición energética, en relación al automóvil, "se está realizando con multas" y la política europea de transición energética en el mundo del automóvil es "un desastre". También ha indicado que mucha de la competencia es "nueva competencia" y se ha referido a los chinos, que "han ido poco a poco montando una industria desde la subvención".

Según ha apuntado, China ha contado con unos apoyos públicos "muy importantes" y tiene una industria de automóvil eléctrico "fantástica", mientras que los europeos pierden cuota de mercado, lo que es "dramático".

"Lo que no tiene sentido es que nos montemos un sistema de multas que solamente nos va a afectar a nosotros, porque al chino no le va a afectar. Los americanos, en cambio, con la ley de inflación, han montado todo un sistema de ayudas fiscales para que el tema funcione", ha señalado, para afirmar que ahora mismo hay una Europa "sin ningún poder político" y, tras apelar a la inteligencia, ha defendido "incentivar la demanda".

En relación a si prevé cambios con la nueva Comisión Europea, ha manifestado que hay que ser "optimista" y ha insistido en que se debería ir por la vía de "subvencionar o incentivar la demanda".

Asimismo, ha apuntado que es verdad que ahora el momento "todavía no es grave", pero "va a ser grave" y, "si no lo para alguien", va a haber "un lío". "Y sería una pena, porque es de los pocos sectores en Europa que somos los mejores del mundo. Pero igual, si no lo hacemos bien, podemos dejar de ser los mejores del mundo, es posible", ha remarcado, para expresar su deseo de que la Comisión Europea "empiece a mandar más" porque se "necesita más Europa", que "realmente Europa mande" porque "se pueden hacer cosas".

A su juicio, la "única solución" es que alguien piense que en el mundo "todas las compañías están apoyadas por sus gobiernos". "Y en Europa alguien tendrá que acordarse de apoyar a las compañías", ha manifestado.

Según ha insistido, se está gestionando el cambio, pero ha pedido que no sea "con multas, que se gestione con ayudas, para ir adelante, porque, si no, -no es por llorar-, es que van a ganar otros, van a ganar otro tipo de empresas".

COSTE SOCIAL

El presidente de CIE Automotive ha indicado que el coste social que se va a tener "va a ser altísimo" y, por ello, "hay que intentar, como sea, que alguien se dé cuenta que a la industria europea, campeona mundial, hay que ayudarle".

Pradera ha sostenido también que el sector ha tenido tres años "buenísimos de ganar dinero" y cree que igual, por ello, "no se ha visto la realidad" y que ya este año es el primero que están "quitando cuotas en Europa". A su juicio, hay "culpa" del sector, que ha tenido "prepotencia" porque "se ha sentido tan fuerte que podía con todo" y ha dado "poca importancia a lo que venía de China".

Tras recordar que las renovables funcionaron porque "se montaron leyes en positivo", ha aludido al escenario de que en 2035 solo se puedan vender vehículos eléctricos y para ello, en primer lugar, ha asegurado que es precisa una red de infraestructuras para recarga porque solo hay 27.000 puntos.

Según ha manifestado, este año hay "un pinchazo" del coche eléctrico, fundamentalmente porque "Alemania ha pinchado" debido a que "se han acabado los incentivos de demanda". "A mí me parece muy bien que en 2035 todos sean eléctricos, pero habrá que subvencionar o incentivar la demanda, porque es la única forma" que existe", ha aseverado.

Antón Pradera ha asegurado que, en estos momentos, el coche eléctrico es "caro" y no da todavía el mismo servicio que puede dar un coche de combustión, algo "lógico" porque está "en pañales". A su juicio, la demanda "depende de la incentivación, tal como lo se ha visto en China o en Estados Unidos".

Además, ha apuntado que se venden menos coches eléctricos y, para cumplir el ratio, hay que "dejar de producir los otros coches" y ha apuntado que se está hablando de años en los que se van a producir dos o tres millones de vehículos menos porque no se va a llegar al ratio. "Porque entre recibir una multa o no producir, es mejor no producir, pero siempre para las marcas europeas", ha agregado.

En relación a la oposición de Alemania a establecer aranceles a la importación de coches chinos, ha dicho que "cada uno defiende lo suyo" y, para los alemanes, China es su "gran mercado" y temen las consecuencias. "Europa es egoísta, entonces, cada uno va a lo suyo", ha manifestado.

Pradera, que ha apuntado que ahora vienen dos tecnologías nuevas, que es el coche autónomo y el hidrógeno, que "ojalá venga", ha manifestado que la energía llegará a tener un coste marginal cero y considera que se debería apostar por el hidrógeno, porque las baterías "tienen un coste medioambiental brutal y el hidrógeno no". "Todos sabemos que el hidrógeno, hasta que el coste marginal de la energía eléctrica sea cero, no llegará", ha precisado, en todo caso.

El responsable de CIE Automotive, que se ha declarado un "fan radical" del vehículo híbrido, cree que, si "llega el hidrógeno", el "primero que llegue con el hidrógeno es el que va a triunfar" y considera que el papel que podría desempeñar España sería "brutal". También ha apuntado que la India puede suponer una oportunidad para Europa y una "solución para el coche europeo" y, por otra parte, defiende trabajar para "no ser perdedores" en el coche autónomo.

También ha señalado que, cuando se habla de todas estas cosas, se dice que "ya vienen los negacionistas o los retardistas" y ha indicado que "no es eso", sino que lo que quiere es que "no se destroce nada".

Por otra parte, preguntado por la cuestión del talento, ha argumentado que se trata de un "problema general" y cree que, en los próximos años, va ser "brutalmente importante hacer una sociedad que sea agradable, que permita a la gente que venga a esta sociedad estar bien".

"Todo tiene que estar preparado para que la gente que venga se quede", ha añadido Pradera, que ha subrayado la importancia de "dar calidad de vida" y "crear las condiciones para que puedan estar a gusto porque la gente elige por condiciones de vida".