Los coches eléctricos de Xiaomi a un paso de llegar a Europa: la marca exhibirá tres de sus modelos en Berlín

Xiaomi exhibirá los modelos SU7 Max, SU7 Ultra y Visión GT en IFA 2026, la feria tecnológica de Berlín - XIAOMI

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi ha anunciado este lunes que exhibirá tres unidades de sus modelos Xiaomi SU7 Max, Xiaomi SU7 Ultra y Xiaomi Vision GT durante su participación en la mayor feria de tecnología para el hogar y el consumo del mundo, IFA de Berlín, que se celebrará entre los próximos 4 y 8 de septiembre en la capital alemana.

"Nos vemos en Berlín", ha compartido la compañía asiática en sus redes sociales. Esta será una de las primeras apariciones de sus modelos en suelo europeo, al que tiene previsto llegar en 2027, a la espera de confirmar los países de su aterrizaje.

La feria IFA supone un escaparate en el que empresas y marcas tecnológicas de todo el mundo presentan sus novedades en electrodomésticos y electrónica de consumo en un marco centrado principalmente en el mercado europeo.

El objetivo de este año es superar los 220.000 asistentes y 1.900 expositores con los que cerró la edición del año pasado y de recuperar el estatus de ser la plataforma principal para primicias mundiales.

La feria destaca por su capacidad para unir la industria con el consumidor final, y muestra de ello es el cambio de marca, cuyo eslogan cambia de 'International Broadcast Show' ('Muestra de retransmisión internacional') a 'Innovation For All' ('Innovación para todos').

Xiaomi debutará este año en la feria y aprovechará la ocasión para presentar sus novedades, tanto en materia de smartphones y electrodomésticos, como en el ámbito de la automoción. Así, la firma compartirá las novedades del ecosistema inteligente 'Human x Car x Home' y mostrará cómo la IA va más allá de la pantalla para integrarse en el mundo físico.

EN EUROPA EN 2027

La semana pasada, Xiaomi confirmó su próximo aterrizaje en el mercado automovilístico de Europa, previsto para el año 2027, con el estreno de su primera web global, en inglés, y sus nuevos perfiles en redes sociales.

"Conoces Xiaomi. Ahora conoce Xiaomi Auto. Nos vemos en la carretera", ha anunciado la firma china, que hasta la fecha solamente comercializa teléfonos móviles y otros electrodomésticos en el continente europeo, lo que evidencia la cada vez más cercana llegada de su negocio de automóviles.

En el mencionado portal web, la compañía ha compartido imágenes de algunos de sus modelos que ya comercializa en China, así como una breve descripción de sus logros y su historia. Así, por ejemplo, al cierre de julio, la empresa señala que ha entregado más de 700.000 vehículos, una cifra que muy pronto podría crecer de forma muy rápida gracias a su expansión a Europa.