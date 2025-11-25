Los concesionarios físicos, el medio preferido por los españoles para comprar un coche, según Hiflow

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios físicos siguen siendo el medio preferido por los consumidores españoles para adquirir sus vehículos, posicionándose como la opción favorita para el 53% de los clientes, según un estudio publicado por Hiflow, plataforma digital de entrega de vehículos, en colaboración con YouGov.

Los resultados obtenidos muestran una clara preferencia de los españoles por mantener las relaciones humanas, especialmente en lo que se refiere a la finalización de la compra, la formalización del contrato y la entrega.

De hecho, aunque los jóvenes de entre 18 y 34 años prefieren en gran medida los canales digitales para la adquisición de su vehículo principal (41%), el conjunto de los conductores sigue prefiriendo los concesionarios tradicionales para todas las etapas del proceso de compra.

Estos conceden especial importancia al acompañamiento y la flexibilidad que se les ofrece en la entrega de su vehículo por parte de un conductor certificado, y aprecian las explicaciones personalizadas y los consejos que se les dan en el momento de la entrega. Se trata de una experiencia que requiere un equilibrio adecuado entre la eficiencia que ofrece lo digital y el contacto humano, garantía de seguridad y acompañamiento personalizado para los conductores.

En cuanto al proceso de compra en sí, la mayoría de los encuestados indicaron que preferían realizar los pasos clave, como la firma de contratos (81%) y la organización de la entrega (80%), en persona en un concesionario en lugar de a través de plataformas online o digitales.

UNA CRECIENTE APERTURA A LOS CANALES ONLINE PARA COMPRAR UN COCHE

Una cuarta parte de los conductores españoles, y en particular los de entre 18 y 35 años, que representan a los compradores del mañana, prefieren realizar todos los trámites online. Esta evolución confirma el auge de un proceso de compra de automóviles más digitalizado, lo que obliga a los concesionarios y vendedores a adaptar sus prácticas para atraer a esta generación que está transformando los hábitos.

Por el contrario, los mayores de 55 años siguen siendo más reacios a los trámites en línea, ya que el 60% de ellos prefiere acudir a un concesionario tradicional. Al ser especialmente sensibles a los aspectos relacionados con la responsabilidad y la transparencia, consideran que el contacto con el concesionario es una garantía de confianza que no encuentran en los usos digitales.