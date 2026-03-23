El correcto mantenimiento de los neumáticos puede ahorrar hasta 660 euros a los conductores

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un correcto mantenimiento del neumático puede ahorrar 660 euros durante su vida útil y también evita un consumo innecesario de combustible, según el estudio anual elaborado por Fundación CEA y Continental, que subraya que el mal mantenimiento de los neumáticos resulta en reemplazos frecuentes y mayores gastos de combustible.

Cambiar de neumáticos de baja eficiencia (Clase G) a neumáticos de alta eficiencia (Clase A) puede ahorrar hasta 440 litros de combustible durante la vida útil de un neumático. Esta cuestión es de especial importancia, ya que según el último estudio de Continental y Fundación CEA, un 79% de los conductores ha optado recientemente por neumáticos de bajo coste.

"La elección de un neumático premium, frente a otras alternativas más baratas, no solo mejora la eficiencia y una periodicidad menor de cambio, lo que supone un ahorro a largo plazo, sino que también contribuye a una mayor seguridad", recoge el informe.

El rol de los neumáticos en la eficiencia del combustible se basa principalmente en la resistencia a la rodadura, es decir, la energía que necesita el neumático para moverse. Cuanto menor es esta resistencia, menor es el esfuerzo del motor y, por tanto, menor el consumo de combustible, pudiendo mejorar la economía de combustible hasta en un 9%.

Los neumáticos premium están diseñados con compuestos y estructuras optimizadas que reducen esta resistencia sin comprometer la seguridad.