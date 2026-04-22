Cupra abre pedidos para el nuevo Born con 484 kilómetros de autonomía y desde 39.900 euros

Archivo - Cupra abre pedidos para el nuevo Born con una gama de acceso de 484 km de autonomía y desde 39.900 euros - CUPRA - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Cupra Born, el compacto 100% eléctrico de la marca española, ha iniciado su fase de preventa de la nueva generación del que fue el primer modelo 100% eléctrico de la marca española, con una oferta de acceso desde 39.900 euros (29.400 euros, incluyendo descuentos comerciales de la marca y las ayudas gubernamentales del Plan Auto+) para su gama inicial con 140 kW (190 CV) y hasta 484 kilómetros de autonomía.

El Cupra Born incorpora la plataforma modular MEB (Modular Electric Drive Matrix) del Grupo Volkswagen de 400 V específica para vehículos eléctricos --y que comparte por ejemplo con el ID.3-- y dos configuraciones de batería disponibles: 58 kWh de litio-ferrofosfato y 79 kWh de níquel-manganeso (NMC), que se acopla a los acabados 'Endurance' (desde 43.500 euros al contado) y 'VZ'.

En la primera de ellas, la aceleración es algo más lenta pudiendo alcanzar el 0 a 100 km/h en 8 segundos, mientras que la variante 'Endurance' recorta un segundo la aproximación a los 100 km/h. Igualmente, Cupra homologa en todas sus versiones un consumo eléctrico combinado entre los 14,2 kWh y 16,2 kWh, unos datos bastante óptimos.

Tanto la variante de acceso como la intermedia permiten una carga rápida de hasta 105 kW, que pueden completar una carga del 5% al 80% en unos 26 minutos. En un cargador de corriente alterna adaptado para instalarse en casa, los tiempos se elevan a los 6.30 horas y 8.30 horas, respectivamente, para cargar del 0% a 100% el modelo.

BORN VZ, LA CONFIGURACIÓN DEFINITIVA

La gama alcanza su cenit con la variante VZ, que ofrece un rendimiento con prestaciones similares a deportivos de otro segmento gracias a sus 326 CV (240 kW) de potencia y un espectacular par motor de 545Nm, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 5,6 segundos. Su precio parte desde 50.550 euros al contado en España.

Esta versión no solo destaca por su aceleración, sino también por una eficiencia sobresaliente que le permite alcanzar una autonomía eléctrica de hasta 631 kilómetros con una sola carga, así como cargar la batería hasta el 80% de su capacidad en menos de media hora.

En el apartado de diseño, el modelo se distingue por un frontal afilado con firma lumínica de LED, grandes entradas de aire y un paragolpes de líneas angulares que refuerza su imagen deportiva. Las llantas de aleación de 19 pulgadas de serie (opción de 20 y 21 en los acabados progresivos). Mientras, la zaga se completa con el logotipo de Cupra iluminado e integrado en la franja de luz que recorre todo el ancho del vehículo conectando ambos pilotos con iluminación 3D.

El interior también da un salto cualitativo con una renovación en los materiales sobre la generación anterior y una digitalización total. El habitáculo estrena el cuadro de instrumentos 'Digital Cockpit' con pantalla de mayor tamaño de 10,25 pulgadas, incluye la pantalla de info-entretenimiento de 12,9 pulgadas con barra táctil retroiluminada para el climatizador y el audio, y un volante rediseñado con controles físicos que mejoran la ergonomía --también se han añadido botones físicos para controlar las cuatro ventanillas en la puerta del conductor--.

En materia de seguridad y asistentes, el compacto integrará sistemas avanzados de ayuda a la conducción, como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistente de aparcamiento y frenada automática de emergencia, entre otros dispositivos.

En cuanto a elementos de confort, el nuevo Born incluye en toda la gama de serie elementos de conectividad como el 'Full Link' inalámbrico para utilizar Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico de 15W de potencia y refrigerado, y tomas USB-C de 45 W de potencia tanto en las plazas delanteras como en las traseras.