Cupra inicia la producción de un nuevo modelo actualizado 100% eléctrico

Archivo - Imagen de un modelo Cupra Tavascan. - CUPRA - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cupra comenzará en las próximas semanas la producción de un modelo actualizado del Cupra Tavascan, 100% eléctrico, y con previsión de que las primeras entregas a clientes se puedan realizar después de verano, explica la compañía este jueves en un comunicado.

Esta actualización del modelo implementa mejoras relacionadas con una digitalización mejorada, funciones de confort y seguridad ampliadas y una nueva versión de acceso, entre otros.

"Cupra sigue reforzando su gama de modelos 100% eléctricos, e impulsa ahora al Tavascan ampliando su gama e implementando mejoras tecnológicas en su equipamiento", explica la compañía.