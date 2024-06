Cupra recibe dos premios de Red Dot Award por el diseño de DarkRebel y Tavascan

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha recibido dos premios de Red Dot Award por el "rompedor" diseño de sus modelos DarkRebel y Tavascan, según informa Seat este martes en un comunicado.

DarkRebel concept car ha ganado el 'Red Dot: Best of the Best', máximo galardón del certamen, mientras que Tavascan se ha llevado uno de los premios concedidos por un jurado internacional que reconoce el "diseño realmente excepcional y rompedor".

"Los premios Red Dot obtenidos por el Cupra DarkRebel concept car y el Tavascan son un reconocimiento a nuestro provocativo lenguaje de diseño", ha declarado el director de diseño de Cupra, Jorge Díez.