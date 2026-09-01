Dacia abre los pedidos del Sandero Hybrid 155, el híbrido más accesible del mercado, desde 19.890 euros - DACIA

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha abierto este martes los pedidos del nuevo Sandero Hybrid 155, la primera versión del emblemático modelo de la compañía rumana equipada con una motorización híbrida autorrecargable y que estará disponible desde 19.890 euros (acabado de serie Expression), lo que, según la marca, le convierte en el híbrido más accesible del segmento B.

El lanzamiento supone un nuevo paso en la estrategia de electrificación de Dacia y se produce después de la reciente apertura de pedidos de la versión Stepway. Las primeras unidades del Sandero berlina Hybrid 155 llegarán a la red oficial de la marca durante el último trimestre del año.

El nuevo sistema de propulsión, de fabricación española, combina un motor de gasolina de 1,8 litros con dos motores eléctricos y desarrolla una potencia conjunta de 155 caballos. La tecnología incorpora además una gestión energética optimizada, frenada regenerativa y una caja de cambios automática sin embrague. Esta misma mecánica también se utiliza en las nuevas generaciones de Duster y Jogger.

Según ha explicado la compañía, el vehículo arranca siempre en modo eléctrico y puede circular hasta el 80% del tiempo en ciudad sin emisiones por el tubo de escape.

CONSUMO HOMOLOGADO DE 4,2 L/100 KM

La eficiencia es uno de los principales argumentos de la nueva motorización. En el caso del Sandero berlina Hybrid 155, el consumo homologado se sitúa en 4,2 litros por cada 100 kilómetros, mientras que las emisiones son de 96 gramos de CO2 por kilómetro.

El Sandero mantiene además una posición destacada en el mercado. El modelo de Dacia es el coche más vendido a clientes particulares en España desde 2013 --este año volverá a ser el modelo más vendido tras liderar los primeros siete meses-- y lidera el mercado europeo desde 2017.