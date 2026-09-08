Dacia renueva por completo el Spring, que mantiene su apuesta eléctrica por menos de 20.000 euros - DACIA

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha presentado la segunda generación del Spring, su modelo urbano 100% eléctrico, que se renueva por completo con una nueva plataforma, un diseño más robusto, mayor espacio interior, más tecnología y una batería de 27,5 kWh que permite alcanzar hasta 250 kilómetros de autonomía en ciclo mixto WLTP. Toda la gama se sitúa por debajo de los 20.000 euros, antes de ayudas, según ha detallado la compañía perteneciente al grupo Renault.

Con esta segunda generación, Dacia busca mantener el concepto que convirtió al Spring en uno de los modelos eléctricos de acceso más relevantes del mercado. Ahora, el nuevo Spring supone el primer modelo de la ofensiva 100% eléctrica que Dacia prevé desarrollar hasta 2030, dentro de un plan que contempla el lanzamiento de cuatro vehículos eléctricos para esa fecha. La marca mantiene así la estrategia iniciada con la primera generación del modelo, de la que se han comercializado más de 210.000 unidades en más de 40 países desde 2021.

La segunda generación conserva únicamente el nombre respecto al modelo anterior, ya que Dacia ha rediseñado completamente el vehículo y lo ha desarrollado sobre la nueva plataforma RGEV small de Renault Group.

80 CV DE POTENCIA Y 250 KM DE AUTONOMÍA

El nuevo Spring que se fabrica en Europa, concretamente en la planta de Novo Mesto (Eslovenia), está equipado con un motor eléctrico de 60 kW, equivalentes a 80 CV, que desarrolla un par máximo de 175 Nm. Con esta mecánica, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h, unas prestaciones enfocadas principalmente al uso urbano y periurbano.

La batería LFP (litio-ferrofosfato) cuenta con una capacidad útil de 27,5 kWh y permite alcanzar hasta 250 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP.

Según Dacia, esta autonomía permite que la mayoría de usuarios pueda realizar sus desplazamientos habituales con una única recarga semanal, teniendo en cuenta que los clientes de la primera generación recorrían de media 34 kilómetros diarios y que el 75% de las recargas se realizaban en casa.

El modelo registra además un consumo homologado de 12,7 kWh/100 kilómetros, una de las cifras más bajas del mercado, gracias en parte a su reducido peso, que parte de 1.212 kilogramos.

MÁS GRANDE Y ROBUSTO

Una de las principales novedades se encuentra en sus dimensiones. El nuevo Spring mide 3,85 metros de longitud y 1,74 metros de anchura, sin contar los retrovisores, lo que supone un incremento de 15 centímetros en longitud y de 18 centímetros en anchura respecto a su predecesor.

Este crecimiento permite ofrecer un habitáculo más espacioso dentro del segmento A eléctrico, al tiempo que proporciona al modelo una imagen más sólida y robusta.

El diseño exterior apuesta por formas geométricas y líneas sencillas, con elementos característicos de la actual identidad visual de Dacia. Entre ellos destaca la firma luminosa inspirada en el emblema Dacia Link y las franjas negras que conectan visualmente los grupos ópticos delanteros y traseros.

La marca también ha trabajado en la resistencia al uso diario, con amplias zonas de protección en los paragolpes y elementos plásticos diseñados para minimizar la visibilidad de pequeños arañazos y roces.

En el interior, el salpicadero adopta un diseño horizontal para incrementar la sensación de amplitud. El cuadro de instrumentos digital de siete pulgadas es de serie, mientras que el sistema multimedia puede incorporar una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas.

CARGA DESDE 28 MINUTOS

El nuevo Spring incorpora de serie un cargador de corriente alterna de 6,6 kW. Con un enchufe doméstico convencional, puede pasar del 15% al 80% de carga en nueve horas, mientras que con un enchufe reforzado el tiempo se reduce a cinco horas y 40 minutos. En un Wallbox de 7 kW, el mismo proceso requiere dos horas y 55 minutos.

Como opción, Dacia ofrece una solución de carga rápida que eleva la potencia en corriente alterna hasta 11 kW y añade un cargador de corriente continua de 50 kW. Con este último, el Spring puede recuperar del 15% al 80% de la batería en 28 minutos.

HASTA 1.283 LITROS DE CAPACIDAD

Otro de los puntos fuertes del nuevo Spring es el aprovechamiento del espacio. Dacia asegura que ofrece uno de los habitáculos más espaciosos de su categoría y el mayor maletero del segmento A eléctrico.

El volumen de carga alcanza los 337 litros, mientras que al abatir la banqueta trasera, dividida en proporción 50/50, la capacidad aumenta hasta los 1.283 litros.

A ello se suma un 'frunk' o espacio de almacenamiento delantero de 18 litros, disponible como opción, que permite guardar el cable de recarga u otros objetos sin ocupar espacio en el maletero.

El modelo incorpora también el sistema de fijación YouClip, desarrollado por Dacia, que permite instalar diferentes accesorios en puntos específicos del habitáculo y el maletero.

DOS ACABADOS Y MÁS TECNOLOGÍA

La gama del nuevo Spring se estructura en dos niveles de equipamiento: Expression y Journey. Ambos comparten el mismo motor de 60 kW (80 CV), la batería LFP de 27,5 kWh y el cargador de corriente alterna de 6,6 kW.

El acabado Expression incluye, entre otros elementos, llantas de acero de 15 pulgadas, aire acondicionado manual, elevalunas eléctricos delanteros, sensores de aparcamiento traseros, freno de estacionamiento eléctrico, cuadro digital de siete pulgadas, sistema Media Control, puerto USB-C y banqueta trasera abatible 50/50.

Por su parte, el Journey añade llantas de acero de 16 pulgadas, tarjeta manos libres, cámara de marcha atrás, sistema Media Nav Live con pantalla táctil de 10,1 pulgadas, navegación y servicios conectados, además de dos puertos USB-C.