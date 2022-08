El Dacia Spring alcanzó una cuota del 13,1% en el mercado de particulares en julio

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Spring consiguió una penetración del 13,1% en el canal de particulares el pasado mes de julio en el mercado español, según ha informado la compañía, que ya acumula una media de más de 5.000 pedidos de este modelo al mes en Europa en este primer semestre de 2022.

La marca rumana lanzó a finales de marzo del pasado año el Dacia Spring, su primer modelo eléctrico "con un look todocamino" y que cuenta con hasta 305 kilómetros de autonomía en ciclo urbano.

El vehículo, que tiene etiqueta 'Cero' de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha recibido numerosos reconocimientos como el 'Best Buy Car Of Europe 2022' de 'Autobest' o 'Coche Eléctrico del Año' de la revista 'Car and Driver'.