Día Mundial del Coche Usado: El 43% de los españoles descarta comprar un coche de ocasión después de revisarlo

Vehículos de ocasión - CARFAX

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 43% de los españoles afirma haber decidido no comprar un coche de ocasión después de haberlo inspeccionado en profundidad, con el historial deficiente y la información proporcionada "falsa", con un 45% cada uno, como los motivos más mencionados para este rechazo.

Así lo refleja una encuesta realizada por Carfax, proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa, realizada a 1.000 usuarios españoles con motivo de la segunda edición del Día Mundial del Coche Usado, que se celebra este 18 de septiembre.

Cuando se pregunta a los españoles por los principales problemas a los que se enfrentan al buscar un coche de ocasión, la falta de conocimientos técnicos ocupa el primer puesto, con un 39% de las respuestas. Le siguen la dificultad para determinar cuál es un precio justo (33%) y la falta de información completa y fiable en los anuncios (31%).

La encuesta también revela margen de mejora en la preparación de los compradores de vehículos de ocasión. Solo el 29% considera que se prepara bien o muy bien antes de comprar un vehículo de ocasión, frente a un 35% que califica su preparación como normal, un 27% que la considera mala y un 10% muy mala.

Para intentar reducir esta incertidumbre, los consumidores recurren a diferentes fuentes de información. La opción mayoritaria es contar con la opinión de alguien con experiencia en el sector del automóvil, con un 65%, mientras que el 39% consulta el historial del vehículo.

Además, el 22% afirma utilizar herramientas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT o Perplexity para obtener una valoración antes de comprar. Aquí se observa una clara frontera generacional, ya que las utilizarían el 35% de los menores de 35 años, frente al 17% de los mayores de 55.

EL PRECIO, EL PRINCIPAL ATRACTIVO

A pesar de las dificultades que pueden surgir durante el proceso de compra, el vehículo de ocasión continúa ofreciendo ventajas claras para los consumidores. El 59% considera que el principal beneficio de comprar un vehículo usado es acceder a un precio inferior, mientras que un 33% destaca la posibilidad de adquirir un coche de una categoría superior con un presupuesto más reducido.

Además, un 22% valora la posibilidad de prolongar la vida útil de un vehículo y reducir la necesidad de fabricar otro. Este dato enlaza con otra opinión mayoritaria de los encuestados, por la cual el 63% indica que considera que comprar un vehículo de ocasión es una opción positiva desde el punto de vista medioambiental.

Respecto al futuro del coche de ocasión, el 32% de los españoles señala el eléctrico como el modelo de propulsión más popular en el mercado de ocasión para 2050, y el 22% el híbrido, lo que, en suma, se traduce en un 54%.

Además, otras fuentes de energía renovables como el hidrógeno alcanzan un 9%, mientras que, en comparación, el 15% considera que los vehículos de gasolina serán los más populares en 2050, y el 13% apuesta por el diésel.

Sin embargo, esta expectativa de futuro convive con determinadas barreras que los consumidores consideran que todavía deben superarse. La autonomía es el principal aspecto que los españoles creen que debería mejorar para hacer más atractivos los vehículos eléctricos de segunda mano, según el 56% de los encuestados. Le siguen una mayor velocidad de carga (33%), una mayor duración de las baterías (24%) y una mayor seguridad de estas (19%).

En el caso de los híbridos, el 45% considera que deberían poder recorrer distancias más largas utilizando exclusivamente energía eléctrica, mientras que el 29% reclama baterías más duraderas y el 28% un menor consumo de combustible una vez agotada la batería.