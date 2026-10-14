El diésel se encarece un 35,7% en un año y llenar un depósito cuesta a los conductores 25 euros más

La reducción prevista por las rebajas fiscales podría volver a presionar los precios en noviembre y diciembre, según Carwow

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) - El precio del diésel se ha encarecido un 35,7% en el último año, frente al 24,8% de la gasolina, y llenar un depósito de 50 litros de gasóleo cuesta actualmente unos 25 euros más que hace un año, según un análisis elaborado por Carwow sobre la evolución de los carburantes en España.

El precio del diésel se sitúa de media en 1,89 euros por litro, mientras que la gasolina alcanza los 1,788 euros. Esta diferencia, de alrededor de diez céntimos por litro, supone la mayor registrada en la serie analizada por la compañía, que señala que el gasóleo solo ha sido más caro que la gasolina en tres periodos durante los últimos 26 años: 2008, 2022 y 2026.

Carwow advierte de que el comportamiento de los carburantes durante los últimos meses del año estará condicionado tanto por la evolución del petróleo como por los cambios previstos en las rebajas fiscales aplicadas a los combustibles.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PENDIENTES DE LAS REBAJAS FISCALES

Después de un septiembre marcado por el encarecimiento de los carburantes, octubre ha traído cierto alivio a los conductores, favorecido por una evolución más favorable del petróleo y la aplicación de una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro para la gasolina y el diésel, según el análisis.

Sin embargo, noviembre podría volver a introducir presión sobre los precios. La reducción fiscal prevista inicialmente para ese mes es de 13 céntimos por litro, frente a los 20 céntimos de octubre. En diciembre, la rebaja prevista inicialmente descendería hasta los seis céntimos por litro.

No obstante, estas cantidades podrían variar si se activan los mecanismos de salvaguarda contemplados en función de la evolución de la inflación de los carburantes. Por ello, el precio final dependerá tanto de la cotización del petróleo como de la aplicación de las medidas fiscales.

EL PETRÓLEO Y EL REFINO, ENTRE LOS FACTORES QUE EXPLICAN LA SUBIDA

El coste que pagan los conductores en las estaciones de servicio no depende únicamente del precio del crudo. También influyen los impuestos, el coste de refino, el tipo de cambio entre el euro y el dólar, el transporte, la distribución y los márgenes comerciales.

En este contexto, el Brent alcanzó los 109,8 dólares por barril en septiembre, en un escenario marcado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el suministro.

El coste de refino también contribuye a explicar el encarecimiento del diésel. En agosto, este componente rondaba los 45 céntimos por litro de gasóleo, frente a los 24 céntimos correspondientes a la gasolina.

A estos factores se suma el efecto de las medidas fiscales, cuyo impacto ha sido diferente para ambos carburantes. Según Carwow, la gasolina contaba en septiembre con una rebaja de cinco céntimos por litro, frente a los 20 céntimos del diésel. La equiparación de ambas bonificaciones en octubre ha permitido a la gasolina disponer de mayor margen para bajar de precio.

DIFERENCIAS DE HASTA 50 EUROS ENTRE GASOLINERAS

La elección de la estación de servicio también puede marcar una diferencia significativa para el bolsillo de los conductores. Según el análisis de Carwow, el precio del combustible puede variar hasta 50 euros entre gasolineras, lo que pone de relieve el impacto económico de comparar precios antes de repostar.

La evolución de los carburantes vuelve así a situarse como un factor relevante para la economía doméstica, especialmente ante la incertidumbre sobre los precios y la reducción progresiva de las rebajas fiscales durante los últimos meses de 2026.