La dirección de Mercedes-Benz pide trabajar más "por el mismo salario" ante los "retos" de la compañía

Archivo - Mercedes-Benz - Bernd Weibrod/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Mercedes-Benz ha alertado de que el éxito de la compañía corre el riesgo de "quedar en nada" si los costes "excesivos" merman los beneficios, y ha instado a reducir el coste por hora de trabajo a través de mayor trabajo por el mismo salario.

Así lo ha explicado en una carta dirigida a los empleados en Alemania, cuya copia ha podido consultar la agencia Dpa este viernes. "La forma más directa y, en nuestra opinión, más justa es que trabajemos más por el mismo salario en todas las áreas", afirmaba el consejo de administración.

A su vez, el mismo consejo ha pospuesto hasta el año que viene un pago extraordinario previsto en el convenio colectivo, inicialmente previsto para julio. En concreto, unos 90.000 de los aproximadamente 108.000 empleados no recibirán en julio, como estaba previsto, un pago extraordinario previsto en el convenio colectivo, sino que este se aplazará hasta el año que viene.

Inicialmente no estaba claro el importe total en cuestión. El pago especial al que se hace referencia es el componente de transformación anual, que asciende al 18,4% del salario mensual individual habitual.

Al mismo tiempo, la dirección tiene la intención de debatir con el comité de empresa, en las próximas semanas, una ampliación de la jornada laboral sin compensación salarial. Según el convenio colectivo, los empleados trabajan actualmente 35 horas a la semana.

En la carta, el consejo de administración de la empresa citó "tres retos enormes". Además de las restricciones globales al libre comercio y del mercado chino, la carta señalaba que Alemania, como centro de actividad empresarial, había perdido gran parte de su competitividad.

Mercedes lleva tiempo atravesando dificultades. En el primer trimestre de este año, el beneficio consolidado cayó un 17,2%. En 2025, el beneficio se había desplomado casi a la mitad, pasando de 10.400 millones de euros a 5 300 millones de euros, tras una recesión en 2024.

Los aranceles, los efectos adversos del tipo de cambio y la intensa competencia en China son algunos de los factores que lastran los resultados. El volumen de ventas y la facturación también han disminuido recientemente.