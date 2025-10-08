Ditevo acelera su expansión en España con la apertura de instalaciones y nuevas alianzas con marcas

Incorpora Link&Co a su portfolio e inaugura un nuevo complejo en Getafe (Madrid)

El grupo internacional de automoción Ditevo (antes Ditec), especializado en vehículos premium y de lujo, está reforzando su presencia en el mercado español con un plan de expansión que contempla nuevas aperturas y la incorporación de marcas estratégicas.

Entre otros, la compañía está reforzando su portafolio con la llegada oficial de Lynk&Co a Madrid y Barcelona, ampliando su oferta de movilidad urbana e inteligente.

En 2025 Grupo Ditevo ha inaugurado un nuevo complejo en el Polígono Industrial Los Olivos (Getafe). Este centro agrupa los concesionarios de Volvo, Polestar y Lynk&Co. Además, la compañía ha iniciado la construcción de un nuevo edificio en la Ciudad del Automóvil (Madrid), que albergará las marcas Volvo y Lynk&Co a partir de 2026.

"España representa un mercado estratégico para Ditevo. Nuestro propósito es consolidar nuestro crecimiento en el país a través de instalaciones modernas, marcas líderes y un equipo altamente comprometido, con el objetivo de brindar experiencias que superen las expectativas de nuestros clientes. Aspiramos a ser un referente en el segmento premium", ha afirmado el director general de Ditevo España, Tomás Etcheverry.

Con más de 250 profesionales y 14 ubicaciones entre Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao --zonas que concentran más del 60% de las matriculaciones del país--, Ditevo ha comercializado en España más de 10.000 vehículos de lujo desde su llegada en 2014.

Entre 2024 y 2025, Ditevo está realizando inversiones por 30 millones de euros y adquisiciones como la de la antigua 'Volvo Diselauto' en Barcelona, que se suma a la integración de Volvo Ditec Tibermotor en Madrid. Estas dos operaciones dan lugar a las nuevas identidades Volvo Ditevo Madrid y Volvo Ditevo Barcelona, convirtiéndose en uno de los principales operadores de Volvo en España.

En 2024 Grupo Ditevo reforzó en Cataluña su apuesta con la apertura de un nuevo Centro Porsche en Sant Cugat del Vallès. Este centro cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados distribuida en tres plantas y con un taller de 1.000 metros cuadrados.