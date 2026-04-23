El DS N°8 incorpora Plug & Charge y un cargador trifásico para optimizar la carga eléctrica

El DS N°8 incorpora Plug & Charge y un cargador trifásico de 22 kW para optimizar la carga eléctrica - DS

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El buque insignia de la firma francesa DS Automobiles, el DS N°8, refuerza su posicionamiento en el segmento eléctrico con la incorporación de la funcionalidad Plug & Charge y la posibilidad de equipar un cargador integrado trifásico de 22 kW, mejoras orientadas a simplificar el uso y reducir los tiempos de carga.

En concreto, la función Plug & Charge, una tecnología que permite iniciar automáticamente la recarga al conectar el vehículo a un punto compatible, sin necesidad de identificación manual.

Esta funcionalidad se integra en el ecosistema Free2Move Charge y está disponible en los vehículos producidos desde principios de abril. Gracias a un certificado digital incorporado en el coche, el sistema reconoce al usuario, activa la sesión de carga y gestiona la facturación sin necesidad de tarjetas o aplicaciones adicionales durante el proceso.

La plataforma Free2Move Charge ofrece acceso a más de un millón de puntos de carga en Europa, incluidos más de 50.000 compatibles con Plug & Charge, y permite a los usuarios localizar estaciones, consultar su potencia y gestionar sesiones desde su aplicación móvil en varios países, entre ellos España.

CARGA MÁS RÁPIDA EN CORRIENTE ALTERNA

Por otro lado, el DS N°8 añade como opción un cargador trifásico de 22 kW, que se suma al cargador estándar de 11 kW presente en toda la gama. Esta mejora permite reducir significativamente los tiempos de carga en corriente alterna, especialmente en entornos urbanos donde este tipo de infraestructura está más extendida.

Este modelo que alcanza hasta 750 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP cuenta con varias versiones. La primera de tracción delantera (FWD) con batería de 73,7 kWh puede recargar del 20% al 80% en 2 horas y 35 minutos con el cargador de 22 kW, frente a 4 horas y 45 minutos con el de 11 kW.

En el caso de la variante FWD Long Range, equipada con batería de 97,2 kWh, el tiempo se reduce a 3 horas y 20 minutos, frente a más de seis horas con el sistema estándar.

El cargador trifásico de 22 kW está disponible como opción en todas las versiones del modelo --incluidas FWD, FWD Long Range y AWD Long Range- y en los acabados Pallas y Étoile, con un precio de 900 euros.