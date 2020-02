DS ofrece servicios "premium personalizados" a sus clientes a través de su gama 'Only You'

Publicado 03/02/2020 10:38:05 CET

La marca automovilística DS ofrece prestaciones "premium personalizadas" a sus clientes presentes y futuros a través de su gama de servicios 'Only You', que incluye una serie de experiencias, como probar vehículos de la firma en un circuito.

Tal como ha informado la compañía, desde la 'app' MyDS se puede acceder a servicios como DS Club Privilège, que dispone de eventos y experiencias exclusivas para clientes de la marca. Además, a través de la misma también se puede disfrutar de condiciones especiales en otras firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje.

El servicio DS Valet permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller para entregar o recibir un vehículo. Este dispositivo de entrega y recogida a domicilio está disponible para todos los clientes de DS, tanto en operaciones de mantenimiento y reparaciones como para la entrega de vehículos nuevos o de ocasión.

DS At Your Service, que también forma parte de DS 'Only You', es un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la marca y sus productos. A través de él, un equipo de profesionales responde en tiempo real cualquier pregunta sobre productos y servicios de DS.

Entre otros servicios, DS Assistance permite a los conductores disponer de un equipo técnico para tratar de solucionar un problema en el vehículo 'in situ'. Si no es posible, la marca "garantiza" una solución para que el cliente pueda proseguir el viaje. Por su parte, Rent DS ofrece la posibilidad de alquilar un vehículo de la marca a corto plazo.