DS permite la entrega o recogida de vehículos a domicilio a través de sus servicios Only You

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística DS ha presentado su gama de servicios Only You, que incluye DS Valet para evitar que sus clientes se desplacen al concesionario o al taller para entregar o recibir un vehículo.

Tal como ha indicado la marca francesa, los servicios DS Only You invitan a sus clientes a vivir la experiencia DS más allá del automóvil, con un universo de prestaciones personalizadas, accesibles desde la aplicación MyDS.

Entre ellos se encuentra DS Valet, un dispositivo de entrega y recogida de vehículos a domicilio, así como el DS Club Privilège, que brinda la posibilidad de acudir a eventos y a experiencias exclusivas, como cenar en un restaurante reconocido con Estrella Michelin o acceder a los mejores spas.

DS At Your Service también forma parte de DS Only You y ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la marca y en sus productos.

Entre otros servicios, el fabricante también dispone del programa DS Assistance, del cual los clientes pueden beneficiarse de por vida de forma gratuita en Europa y permite el envío de un técnico para reparar el vehículo 'in situ' (si es posible) si se ha tenido un problema en carretera.