DS renueva su Nº4 con oferta multigama e iguala precios en los modelos electrificados desde 45.400 euros

CAMPO DE CRIPTANA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca DS Automobiles ha presentado en España el nuevo rediseño del Nº4 --cambia de nomenclatura también dejando atrás su antigua denominación DS4-- siendo el primer modelo dentro del segmento 'premium' que tendrá una gama electrificada completa (híbrida, híbrida enchufable y eléctrica) adaptada a todas las necesidades de los clientes españoles.

Además, la compañía ha confirmado que a partir del primer trimestre del próximo año llegará una nueva edición bajo motorización diésel 1.5 de 130 CV de potencia para el mercado de empresas y un nuevo acabado 'Performance' para aquellos clientes que busquen la versión tope de gama del Nº4.

LAS GAMAS ELÉCTRICA E HÍBRIDA ENCHUFABLE CON LOS MISMOS PRECIOS

Como novedad, la marca francesa ha igualado su gama de precios en las gamás híbrida enchufable (PHEV) y en su edición 'E-Tense' (eléctrica) en el DS Nº4, que está disponible en España desde 45.400 euros en la versión de acceso 'Pallas' (47.900 y 48.900 euros en las terminaciones 'Jules Verne' y 'Étoile') pensada para que los clientes puedan decidir qué tipo de electrificación se les adapta a sus necesidades, explica la compañía.

DS Automobiles estrena la versión eléctrica de este modelo y lo hace con 213 CV de potencia, una batería de 58,3 kWh de iones de litio, una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y una autonomía homologada de 450 kilómetros. El consumo es de 15 kWh/100 kilómetros homologados.

El DS N°4 E-Tense está equipado con un cargador trifásico de a bordo de 11 kW y puede alcanzar una potencia de carga de hasta 120 kW en corriente continua. En un punto de carga rápida, puede pasar del 20% al 80% de carga en unos 30 minutos, e incluso recuperar una autonomía de 100 km WLTP en tan solo 11 minutos.

Además del frenado mecánico con el pedal, el DS N°4 ofrece tres modos distintos de frenado regenerativo: regeneración baja (-0,6 m/s), regeneración moderada (-1,3 m/s) y regeneración alta (-2,0 m/s). El frenado regenerativo se activa en cuanto el conductor levanta el pie del acelerador y su potencia se puede ajustar mediante las levas del volante. La memoria del DS N°4 conserva el último modo utilizado.

El DS N°4 híbrido enchufable aumenta su autonomía un 30% en modo 100 % eléctrico sobre la versión anterior gracias a una nueva batería con una capacidad neta de 14,6 kWh. También puede recorrer hasta 81 km (autonomía combinada WLTP) en modo 100%.

Su motorización combina un motor de gasolina de 4 cilindros y 180 CV con un motor eléctrico de 125 CV, asociados en una nueva caja de cambios automática de doble embrague y 7 velocidades. Con una potencia combinada de 225 CV y 360 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 7,4 segundos, 0,3 segundos más rápido que la generación anterior. Con su tanque de 40 litros de gasolina, la autonomía combinada se extiende a más de 500 kilómetros.

Por su parte, dispone de un cargador de 3,7 kW y ofrece una versión opcional de 7,4 kW para una carga más rápida en puntos de carga domésticos adaptados.

UNA VARIANTE HÍBRIDA CON UNA GRAN EFICIENCIA

En primer lugar, DS Nº4 se presenta bajo una motorización híbrida que será según la compañía el "superventas" siguiendo los gustos de los últimos años de los clientes españoles que eligen como motorización más popular las ediciones híbridas con etiqueta 'ECO' de la DGT.

Esta variante híbrida cuenta con una batería de 48 voltios, un motor eléctrico de 21 kw (28 CV) y un motor térmico de 136 CV que imprimen una potencia combinada de 145 CV de potencia, una velocidad máxima de 202 km/h, una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y una autonomía de hasta 1000 kilómetros. Este modelo destaca por circular "el 50% del tiempo en ciudad" bajo el motor eléctrico siempre que sea una conducción con menos de 30 km/h y cuenta con un consumo homologado de 5,2 litros/100 km.

Su precio de partida en España es de 38.600 euros en la edición 'Pallas' y de hasta 45.100 euros en el tope de gama 'Étoile Nappa'.

ELEGANCIA, TECNOLOGÍA Y CONFORT

El Nº4 ofrece un diseño vanguardista y aerodinámico, realizado por unas proporciones equilibradas: 4,40 m de largo; 1,87 metros de ancho y 1,49 m de alto. Como novedad, sus nuevas líneas le dan un toque "más robusto y musculoso", pero a la vez "rasgos refinados que conjugan dinamismo y carácter premium". Además, viene equipado de serie con llantas de aleación de 19 pulgadas e incluso 20 en las ediciones más altas de gama.

Lo que más llama la atención es su aspecto en el frontal donde una fina luz LED se extiende desde los extremos hasta el logo DS, a la par que una parrilla central que ha sido totalmente modificada sobre la versión anterior de la primera generación de este modelo. En la zona trasera, los pilotos traseros LED con escamas en relieve grabadas con láser son otra seña de identidad de esta nueva edición.

En el interior se ha modificado la pantalla del conductor por una más grande de 10,25 pulgadas y se mantiene la pantalla central de 12 pulgadas. El cambio automático de seis marchas en la versión híbrida y eléctrica (siete en la versión híbrida enchufable) se regula desde la consola central, mientras que los comandos de climatización se encuentran por debajo de la pantalla central.

Otro detalle importante son las ventanillas tintadas con un mayor aislamiento acústico y los asientos, los cuales tienen ajuste eléctrico, calefacción y ventilazación en verano y hasta función de masaje. La capacidad del maletero varía según la versión elegida, de los 430 litros del híbrido a los 360 del híbrido enchufable pasando por los 390 del eléctrico.

Por otro lado, dentro de las versiones de acabado están las ediciones 'Pallas', la nueva edición especial 'Jules Verne' inspirada en el escritor, 'Étoile' y 'Étoile Nappa' disponibles en todas las versiones de motorización salvo en la versión eléctrica donde solamente estás disponibles las tres primeras terminaciones.

También como opción se encuentran los paquetes 'Confort' y 'Tech' con más funcionalidades tecnológicas a gusto del cliente, techo panorámico y portor motorizado manos libres.

Del lado de las ediciones de color, el Nº4 cuenta con cinco combinaciones de color, con el negro perla como color de serie y dispone como extra la posibilidad de personalizarlo en tonalidad bitono. Por último, este modelo se convierte en el primer modelo 'premium' que ofrece hasta ocho años de garantía tras pasar un seguimiento anual en talleres oficiales.