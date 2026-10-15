EBRO actualiza el s700 PHEV con mejoras en diseño, confort y ergonomía para 2027 - EBRO

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

EBRO ha presentado la actualización para 2027 del s700 PHEV, su SUV híbrido enchufable, que incorpora cambios en el diseño exterior, mejoras en los acabados interiores y nuevas funciones de confort, además de sustituir los controles táctiles del climatizador por botones físicos.

El modelo mantiene un sistema de propulsión híbrido enchufable de 279 caballos de potencia, que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con un propulsor eléctrico que permiten una autonomía eléctrica de hasta 90 kilómetros y una autonomía total de hasta 1.200 kilómetros.

En el apartado estético, el EBRO s700 PHEV MY 2027 estrena una parrilla delantera de formas cuadradas, acompañada de barras de techo y retrovisores exteriores en negro brillante. También incorpora molduras de los pilares B y C en negro texturizado mate y protecciones inferiores de los faldones en acabado oscuro, con el objetivo de reforzar su imagen deportiva.

El habitáculo recibe un techo negro, nuevas piezas decorativas en acabado mate y una consola central rediseñada. En el acabado Luxury, los asientos deportivos pasan a estar tapizados íntegramente en negro, mientras que el panel de control adopta un nuevo acabado oscuro.

Una de las principales novedades funcionales es la incorporación de botones físicos para manejar el climatizador en sustitución del anterior panel táctil. Esta solución busca facilitar el uso de los mandos durante la conducción y mejorar la ergonomía del puesto de conducción.

MÁS EQUIPAMIENTO EN EL ACABADO LUXURY

La versión 'Luxury' amplía su dotación de confort con un volante calefactable, un parabrisas calefactable y un asiento del acompañante con regulación eléctrica en seis vías. Estas incorporaciones están especialmente orientadas a mejorar la comodidad en el uso diario y en condiciones de bajas temperaturas.

Asimismo, EBRO prevé introducir próximamente nuevas funciones mediante actualizaciones remotas de software (OTA). Entre ellas figura la posibilidad de configurar diferentes perfiles de conductor para guardar las preferencias de cada usuario en los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Los conductores podrán recuperar posteriormente estas configuraciones desde el centro de control del vehículo, donde también será posible activar o desactivar los sistemas de asistencia previamente configurados.

La personalización se extenderá a otros parámetros del vehículo, como el nivel de regeneración energética, el funcionamiento del techo solar, la iluminación ambiental, los modos de confort, la conectividad, el sonido y la pantalla.