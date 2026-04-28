Ebro multiplicó por 10 sus ingresos en 2025 respecto al año anterior hasta los 357 millones

El presidente de EBRO EV Motors, Rafael Ruiz - EBRO

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ebro EV Motors cerró 2025 con unos ingresos totales de 357 millones de euros, lo que supone multiplicar por diez la cifra obtenida en 2024 y superando los 333 millones establecidos como objetivo para el ejercicio, informa en un comunicado.

La compañía ha presentado este martes sus resultados correspondientes al ejercicio 2025, "un año marcado por el lanzamiento completo de sus operaciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su plan de negocio", informan en un comunicado.

A nivel operativo, el grupo ha registrado un Ebitda ajustado positivo de 4,4 millones de euros (margen del 1,2%) frente a los 15,3 millones negativos del ejercicio anterior, lo que califica de "hito histórico".

El incremento de las ventas provocado por el lanzamiento de nuevos modelos comerciales y la densificación de la red comercial a lo largo del año, favoreció la aceleración de las operaciones en la segunda mitad del año y permitió alcanzar el objetivo de Ebitda establecido para 2025.

En lo referente a las ventas, la compañía finalizó 2025 con 14.148 vehículos vendidos a concesionarios ('sell in') y 12.459 matriculaciones registradas, datos que "otorgan a la marca una cuota de mercado del 1,1% en España, con una tendencia creciente que llegó hasta el 2,1% en el mes de diciembre".

En cuanto a unidades vendidas por modelos, el Ebro s700 lideró las ventas del catálogo, seguido por el Ebro s400, cuya comercialización comenzó en junio 2025.

Destacan el peso creciente de la gama electrificada (PHEV y HEV), que ya representaba el 65% de las unidades totales vendidas a lo largo del año, y la densificación de la red comercial a lo largo de todo el territorio hasta los 85 puntos de venta operativos en España, una tendencia que en 2026 continuará hasta los 105 puntos en España y los primeros 5 en Portugal.

LA COMPAÑÍA DUPLICA SUS INVERSIONES

La inversión en activos ascendió a 92,5 millones de euros en 2025, frente a los 46,5 millones de 2024; de esta cifra, la empresa destaca la partida de 43,5 millones destinada a la nueva línea de soldadura (M1), que permitirá incrementar "sensiblemente" la capacidad productiva de la planta a lo largo de 2026.

En el ámbito social, la compañía ha completado "con éxito" su proceso de reindustrialización, contando ya con más de 1.450 empleos directos en el grupo Ebro EV Motors a cierre de diciembre de 2025.

El presidente de EBRO EV Motors, Rafael Ruiz, ha manifestado que el ejercicio 2025 ha representado "un punto de inflexión definitivo en la trayectoria" de la empresa, que ha consolidado su transición de un proyecto de reindustrialización a una realidad industrial, en la que se ha cumplido la totalidad de la reincorporación del personal.

"Haber alcanzado un Ebitda positivo en nuestro primer año completo de actividad no es solo un hito financiero, sino la ratificación de que nuestro modelo de negocio posee un apalancamiento sólido y una escalabilidad real", ha añadido.