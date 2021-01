¿Cómo y qué daños se pueden reclamar al seguro en caso de que un coche haya sido dañado por la nieve?

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras el temporal 'Filomena', que ha afectado a muchas de las regiones de España dejando nevadas históricas en ciudades como Madrid, son muchos los vehículos que han sufrido daños debido a las condiciones meteorológicas y en la actualidad sus propietarios no saben qué y cómo pueden reclamar al seguro.

Todo dependerá , tal y como apunta el comparador de seguros Acierto.com, de la póliza que cada conductor tenga contratada y de la propia aseguradora. Así, si el cliente dispone de un seguro a todo riesgo, la situación se "simplifica", ya que en la mayoría de los casos estaría cubierto. Sin embargo, para aquellos que tengan un seguro a terceros puede que la aseguradora no se haga cargo de los desperfectos causados por el temporal.

Por ejemplo, un percance que puede haber ocurrido es que el coche haya sufrido la caída de una rama y que se le haya roto la luna. Si el conductor tiene contratado un seguro a todo riesgo, estará cubierta toda la reparación por norma general.

"Otra posibilidad es que contemos con un seguro a terceros con una cobertura de lunas. En este caso la aseguradora se hará cargo, pero será el titular del árbol (siempre y cuando se demuestre que estaba en mal estado o una negligencia) quien deba sufragar el resto de daños de la chapa. Asimismo, hay que tener en cuenta que si se demuestra que la caída fue por un fuerte viento, esto se consideraría fuerza mayor y tampoco se haría cargo", ha matizado Acierto.com.

Además, el Consorcio de compensación de seguros, en principio, no se hará cargo de estos daños, pues no considera a la nieve como un riesgo extraordinario. No ocurre lo mismo con riadas o inundaciones, que podrían darse como consecuencia del deshielo y las lluvias.

Asimismo, tampoco influye en la cobertura de los seguros que se declare zona catastrófica. Esto solo supondrá ayudas públicas, pero no afecta a la indemnización que corresponda a través de la aseguradora ni a la del Consorcio.

¿CÓMO PONER EN MARCHA EL COCHE TRAS LAS NEVADAS?

Entre otros consejos, Acierto.com también ha indicado una serie de acciones a realizar antes de poner en marcha un vehículo tras la nevada. Así, el primer punto sería retirar la nieve, que no solo afecta a la visibilidad sino también al comportamiento del coche.

Para ello, no es recomendable utilizar agua caliente, sino una pala o una rasqueta. Revisar el estado de determinados componentes, como los neumáticos, el aceite o el limpiaparabrisas, es otro de los puntos a tener en cuenta.

Acierto.com también insiste en que el invierno se salda con el 30% de los heridos y fallecidos por accidente de tráfico, por lo que recomienda tener precaución y evitar los adelantamientos a la hora de circular con circunstancias adversas.